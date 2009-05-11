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Yaşam

Bu köprüden geçen kan veriyor!

Artvin'de İsmail Bilir adlı vatandaş, yaptırdığı köprüden yararlanan köylülerden kan bağışı sözü almadan geçişe izin vermiyor.

11 Mayıs 2009 03:00

Artvin'de İsmail Bilir adlı vatandaş, yaptırdığı köprüden yararlanan köylülerden kan bağışı sözü almadan geçişe izin vermiyor.

Artvin'in merkeze bağlı Varlık Köyü'nde kendi imkanlarıyla asma köprü yaptıran 64 yaşındaki İsmail Bilir, köprüsünü Kızılay flamalarıyla donattı. Bilir, bugüne kadar 70 kez kan verdiğini ve madalyaları bulunduğunu belirterek, ``Kızılay'a kan bağışı çalışmaları yapmak benim için tutku oldu. Köprümü Kızılay flamalarıyla süsleyerek kan bağışını teşvik etmeye çalışıyorum. Köprüden yararlanan köylülerden bir ünite kan bağışı sözü alıyorum. Köyümüzde bu sayede kan bağışı oranı arttı'' dedi.

Artvin'e 10 kilometre uzaklıktaki Varlık Köyü'nde oturan emekli işçi, 64 yaşındaki İsmail Bilir, 2002 yılında inşaat halindeki evi ve asma köprüsü sel suları altında kalınca Varlık Deresi üzerine 51 metre uzunluğunda yeni köprü yaptırdı. 10 bin TL'ye mal olan ve sadece yaya geçişleri için kullanılan asma köprüsünü Kızılay flamaları ve Türk bayraklarıyla donatan Bilir, köprüye de `Kızılay Kan Köprüsü' adını verdi. İsmail Bilir, 22 yaşında kan bağışı yapmaya başladığını belirterek, şöyle dedi:

``Bugüne kadar 70 ünite kan bağışladım. Sağlığımı kan bağışına borçluyum. 1 bronz, 2 gümüş, 1 altın madalya ve çok sayıda plaketle ödüllendirildim. Artık yaşım gereği kan veremiyorum. Ama Kızılay'a kan bağışı kampanyalarında destek olmak benim için tutku halini aldı. Bu nedenle köprümü de Kızılay flamalarıyla donattım. Köprüyü kullanan komşularımdan Kızılay'a kan bağışı yapmaları sözü alıyorum. Böylece köyümüzde kan bağışı oranı artıyor. Her insan elinden geldiğinde kan bağışına katkı yapmalı.''

Komşularından aldığı sözlerin ardından köyde sağlığı yerinde olan herkesin kan bağışı yapmaya başladığını belirten 6 çocuk babası İsmail Bilir, ``Çocuklarımı da Kızılay sevdasıyla büyüttüm. Köprüyü görenler beni takdir ediyor. Köyümüz de herkes tarafından tanınıyor'' diye konuştu. (DHA)

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