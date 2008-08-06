Bu köpekler “klon”

Amerikalı bir kadının köpeğine duyduğu sevgi Güney Koreli RNL Bio firmasının teknolojisiyle birleşince ilk ticari klonlama işlemi başarıyla tamamlandı. Şimdiye dek üniversiteler ve özel araştırma kuruluşlarında uygulanan klonlama işlemi ilk kez parasını veren bir müşteri için ölen köpeğinin “geri getirilmesinde” kullanıldı.



Bir ölüp "beş" doğdu



Booger isimli Pitbull cinsi köpeğin 5 adet klonu geçtiğimiz hafta dünyaya geldikleri Seul’de sahipleri Bernann Mckinney’le buluşurken dünyada gerçekleştirilen ilk ticari klonlama işleminin özneleri olarak da tarihe geçtiler. 50 bin dolar karşılığı yapılan klonlama işleminde 2006 yılında ölen köpeğin donmuş hücreleri kullanılırken taşıyıcı olarak Kore’ye özgü bir kırma bir ırktan gelen bir anne kullanıldı.



Kendisini bir başka köpeğin saldırısından kurtaran Booger’a olan sevgisi ve duygusal bağı yüzünden ölen köpeğini klonlattığını söyleyen Mckinney, tekerlekli sandalyeye mahkum olduğu tedavi süreci boyunca köpeğinin desteğini unutmadığını ifade etti.



Klonlama işlemini gerçekleştiren RNL Bio firması tüm dünyadan müşteriler için senede 300 kadar köpeği klonlamayı öngörüyor. Şirketin geleceğe dönük planları arasında Orta Doğu ülkelerinden müşteriler için deve klonlamak da yer alıyor.



Tempo24

