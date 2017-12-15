"Bu köpekbalıkları cinsel olgunluğa bile 100 yaşında erişebiliyorlar, boş boş yüzüyorlar"

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, dün (14 Aralık 2017) gazetelerde yer verilen “Piri Reis’i gören köpekbalığı" haberini değerlendirdi. Kuzey Atlantik’te ve Grönland’da yaşayan söz konusu köpekbalıklarının genelde çok uzun yaşadığını ifade eden Altaylı, bunların cinsel olgunluğa 100 yaşında eriştiklerini ve öncesinde 'boş boş yüzdüklerini' belirtti.

Fatih Altaylı'nın, "Doğru adım anlamlıdır" başlığıyla (15 Aralık 2017) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Köpekbalıkları ne zaman milli olur?

Dün gazetelerin sıkıcı gündemi arasında en ilginç haber zannederim, Habertürk’ün sürmanşetinde yer alan “Piri Reis’i gören köpekbalığı” haberiydi.

Kuzey Atlantik’te bulunan 512 yaşındaki köpekbalığının, şimdiye kadar tespit edilen en yaşlı omurgalı hayvan olduğu açıklandı.

Haber ilginç ama aslında o kadar da değil.

Çünkü Kuzey Atlantik’te ve Grönland’da yaşayan bu köpekbalıkları genelde çok uzun yaşıyor.

Söz konusu köpekbalığının retinasında yapılan ölçümlerle tespit edilen yaşı, 270 ila 512 arasında olabileceği. Yani tam yaşı belli değil.

Ama size daha ilginç bir şey söyleyeyim.

Bu köpekbalıkları öyle uzun yaşamaya programlanmışlar ki cinsel olgunluğa bile ancak 100 yaşında erişebiliyorlar.

Daha önce?

Daha öncesi yok.

Boş boş yüzüyorlar.