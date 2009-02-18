Bu konser kaçmaz. Türkiye’nin en iyi 13 kadın şarkıcısından dokuzu 9 Mart Pazartesi akşamı TİM Show Center’da.



Hürriyet Gazetesi’nin Aile İçi Şiddete Son! Kampanyası kapsamında çıkardığı ‘Güldünya Şarkıları’ albümünde birer şarkıyla yer alan Türkiye’nin en iyi 13 kadın şarkıcısından dokuzu 9 Mart Pazartesi akşamı TİM Show Center’da.



‘Güldünya Şarkıları’ albümünün bu ilk konserinde Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Emel Müftüoğlu, Aynur, Aylin Aslım, Şebnem Ferah, Şevval Sam, Rojin ile Funda Arar aynı sahneyi paylaşacak ve Behzat Gerçeker yönetimindeki ENBE Orkestrası eşliğinde, Türkiye’de kadına yönelik şiddete son demek için söyleyecek.



Biletleri Biletix’te satışa sunulan konserin tüm geliri, Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı’na bağışlanacak. BKM Organizasyon, Naim Dilmener ve Yaşar Gaga’nın gönüllü olarak destek verdiği konserde, 80’li yılların ortalarından itibaren kadın mücadelesinin marşı haline gelen ‘Kadınlar Vardır’ şarkısı, sanatçılar tarafından hep bir ağızdan söylenecek. Amaç, Aile İçi Şiddete Son! Kampanyası’nın aile içinde kötü muamele ve şiddete maruz kalan kadınlara yönelik yasal, psikolojik ve tıbbi destek sağlamak amacıyla yaklaşık bir buçuk yıl önce hizmete açtığı Acil Yardım Hattı’nın daha çok kadına ulaşabilmesi...



‘Güldünya Şarkıları’ albümününde, konserde sahneye çıkacak dokuz sanatçının yanı sıra Nazan Öncel, Nilüfer, Zuhal Olcay ve Ayten Alpman gönüllü olarak yer almıştı.

