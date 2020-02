Bu kolyeler nefes alıyor

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Edremit ilçesi\'nde Filiz Yılmaz, doğadan topladığı çeşitli materyallerle teraryum üzerine eserler üretiyor.

Altınoluk mahallesinde Filiz Yılmaz\'ın 2 santimetrelik cam şişelerin içerisinde oluşturduğu doğal yaşam ile takılar canlı hale geldi. Yılmaz’ın eserleri arasında, doğal yaşam içinden kareler ve Kazdağları’ndan mini kesitler bulmak mümkün. Yaklaşık 10 yıl önce hobi olarak başladığı çalışmalarını kiralayıp, restore ettirdiği eski bir atölyede profesyonel olarak sürdüren Filiz Yılmaz, fanus ve akvaryumların içinde kullandığı objelerin tamamını doğadan toplayarak elde ediyor.

\"Benim için o objeleri yapmam kadar, malzemeleri temin etmem de önemli\" diyen Yılmaz, \"Kazdağları eteklerinde, doğal yaşam ortamlarından topladığım malzemeleri, camın içine yerleştirirken de o anla bağlantı kuruyorum. Eserlerin yapımı esnasında hiçbir standardım yok. O anki psikolojim, içimden gelen neyse çalışmalarımı üretiyorum. Seri üretim ya da çok fazla ürün çıkarmak gibi bir amacım da yok. Benim için her çalışmam ayrı bir değer taşıyor” dedi.

Fabrikasyon ya da seri üretim yapmadığını belirten Filiz Yılmaz, öncelikle her eserinde kendi duygularını yaşatmaya çalıştığını söyledi. Çalışmaların tamamlamasında belli bir sürenin de olmadığı belirten Yılmaz, ilk teraryuma merak sardığı günden bugüne tamamlayamadığı ürünlerin de olduğunu belirtti. Yılmaz, “Bir eserin tamamlanması için benim tam olarak içimdekini yansıtmam gerekiyor. 10 yıldan bu yana üzerinde çalıştığım eserim bile var. Onun değeri benim için ölçülemez. İlave edilen her obje, benim için bir hatıra” diye konuştu.

Canlı kolye üzerine ilk çalışmasına sadece kendisini motive etmek amacıyla başladığını söyleyen Yılmaz, sosyal yaşamdan gelen taleplerle üretime geçtiğini belirtti. Kolyelerin bakımının da çok zor olmadığını ifade eden Yılmaz, şunları söyledi:

“Kendi üzerimde taşımak istediğim bir kolye yapmak istedim. Bu kolyeyi kaktüsten yapmıştım. Şu an hem kaktüs cinsi bitkiler, hem de su yosunlarından bu kolyeleri yapıyorum. Bakımları zor değil. Birkaç damla su ve uygun ortam ile yıllarca dayanabiliyor bu bitkiler. Toprağı, gübresi, tüm ihtiyacı o minik camın içinde var. Zaten kolyeyi hisseden bakımını da anlayacak. Bitkiler ve toprağın durumu size ihtiyacını hissettiriyor.”

Filiz Yılmaz\'ın eserlerinin satış fiyatı ise 100 TL\'den başlayıp 10 bin TL\'ye kadar çıkıyor.



FOTOĞRAFLI