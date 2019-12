Bu kolonya vejetaryenleri kızdıracak

Amerikan fast food zincirlerinden Burger King'ten yeni yıl hediyesi geldi. Et sever erkekleri baştan çıkaracak bir koku fikriyle yola çıkan marka, et kokulu kolonyayı öneriyor.



Flame (Alev) ismiyle satışa çıkarılan kolonya alev alev bir koku sunarken kokunun etcil erkeklerin ruhuna da iyi geleceği belirtiliyor.Bir tür vücut spreyi olarak üretilen ve bu hafta internet üzerinde ve Amerika'daki pek çok parfüm dükkanında satışa çıkarılan kolonyanın değeri ise sadece ve sadece 3.99 dolar.



Şimdiden kolonyaya yoğun bir talep olduğunu ifade eden yetkililer, internet üzerinden de reklamı yapılan kolonya için şöyle bir açıklama getirmiş: "The Whopper sandviç Amerika'nın en sevdiği burger."



Buram buram et reklamı kokan ve Burger King'e de selam gönderen et kokulu kolonya, vejetaryenlere önerilmiyor.