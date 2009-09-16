Bu kolejde herkes ünlü!

Cahide, Al Jamal, Longtable gibi popüler mekânların yaratıcısı Çapamarka’nın Nişantaşı’ndaki City’s Alışveriş Merkezi’nin içinde yer alan mekânı It’s a Joke, “Joke College” adı altında yeniden açılıyor. Dekorasyonu Tuvana Büyükçınar ve A46 ekibi tarafından hazırlanan Joke College, kapılarını 18 Eylül gecesi açacak.

Çapamarka ekibi, bu yeni mekânın tanıtımı için dev bir proje hazırladı. Türkiye’nin kendi alanlarında en ünlü 40 ismi, hayali bir kolejin öğrenci ve öğretmenleri kılığında objektife poz verdi. Dört gün süren çekimler sonucunda, ortaya sıra dışı ve birbirinden renkli kareler çıktı.

Projeye katılan ünlüler, aynı zamanda bir sosyal yardım projesine de katkıda bulundu. Fotoğraf sanatçısı Serkan Şedele’nin objektifine yansıyan fotoğraflar, düzenlenecek açık artırmada satışa sunulacak. Elde edilecek gelir ile İzzet Çapa’nın çektiği kamera arkası fotoğrafları ve prodüksiyon ayrıntılarının yer alacağı kitapçığın satışından sağlanacak gelir, down sendromlu çocuklara yardım için faaliyette bulunan İZEV Vakfı’na bırakılacak. Bu kampanya için, ekim ayının sonunda da “Back to School” (Okula Dönüş) adlı bir parti düzenlenecek.



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