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Bu kol hangi ünlüye ait?

Fazla egzersiz nedeniyle damarları belirginleşen dünyaca ünlü güzel kim?

28 Temmuz 2010 03:00

T24- Fazla egzersiz nedeniyle damarları aşırı derecede belirginleşen bu kol, dünyanın en güzel kadınlarından birine, Angelina Jolie'ye ait... 
 

Bir ajanı canlandırdığı Salt adlı son filminin Tokyo prömiyerinde, siyah Versace elbisesiyle göz kamaştıran Angelina Jolie, derin yırtmacıyla son derece çekici, bir o kadar da zarifti. Ne var ki 35 yaşındaki Jolie'nin güzel bacakları, dikkatli bakışları kollarından uzak tutmaya yetmedi. 6 çocuk annesi yıldızın yakın plan çekilen fotoğraflarında göze çarpan damarlı kolları şaşkınlık yarattı. Jolie'nin kollarının zayıflık ve aşırı egzersiz nedeniyle böyle göründüğü konuşuluyor.



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