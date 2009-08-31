Bu kızlar umut için tek çatıda toplandı

Kaderlerine boyun eğmek istemeyen kızlar birleşip tek çatı altında huzurlu bir hayat için ele ele verdiler.
Yetiştirme yurdunda kalma süresi biten, ailesi
tarafından şiddete ve cinsel istismara maruz bırakılan, töreler
nedeniyle tehdit altında yaşayan 18-25 yaş arasındaki 16 genç kız Güneş
Sığınma Evi çatısı altında huzurlu bir hayat için bir araya geldi.
Kaderlerine boyun eğmek istemeyen genç kızlar kendilerini "Güneşin
Kızları" olarak adlandırıyor.
2 yıl sokakta yattı
Babası tarafından 13 yaşında evlendirilmek istendiği için evden kaçıp 2
yıl sokaklarda yaşayan F.Z.'nin (19) tek isteği ayakta kalmak; "6
yaşında annem ve babam ayrıldığı için babaannemin yanında kaldım. 1 yıl
sonra babaannem öldü. Yeniden evlenen annem 'Ben iki çocuğa bakamam'
diye beni istemedi. Bir süre halamın yanında kalıp mecburen babamın
yanına döndüm.13 yaşında beni evlendirmek istedi. Uzun süre nişanlı
kaldıktan sonra evlenmemek için kaçtım. Bir arkadaşımın evine sığındım.
Arkadaşımın babası benimle evlenmek isteyince sokakların daha güvenli
olduğunu düşündüm. Bir erkek kıyafeti giyip binaların bodrum
katlarında, parklarda yattım. Soğukta bulduğum iş yerlerinde
sabahladım. Yarım kalan eğitimimi tamamlıyorum. Kendimi geliştirmek
için kurslara gidiyorum. Tek isteğim huzurlu ve sıcak bir hayat." 18
yaşındaki G.H ise annesi gibi kuma olmak istemiyor. Annesi 'kuma'
olarak evlenen genç kız üvey babası kendisini istemeyince babaannesinin
yanında yaşamaya başladı. Babanannesi ölünce teyzesinin yanına sığındı.
Evde teyzesinin dışındaki diğer kumalar kendisini istemeyince
İstanbul'daki diğer teyzesinin yanına gitti. Onlar da kendilerine yük
olduğunu söyleyince köye annesinin yanına döndü. Ancak burada da kuma
olarak evlendirilmek istenen G.H. öğretmenlerinin yardımıyla sığınma
evine yerleşti. Bir aydır sığınma evinde olan genç kız, "Annem gibi
kuma olmayacağım. Köyümde öğretmen olup genç kızlara elimi uzatacağım"
diyor.
'En fazla 3 ay dayanabiliriz'
Sığınma evini 3 yıl önce kuran Uğur İlhan, kızların "Evimize bugüne
kadar 150 kızımız başvurdu. Kaybolan yıllarını Güneş Çatısı altında
telafi ediyorlar. Onların eğitimi için kurslar veriyoruz. Hepsi güçlü
ve kendi ayakları üzerinde durmak istiyor" dedi. Önümüzdeki ay devletin
kendilerine sağladığı desteğin sona erdiğini anlatan İlhan, "En fazla 3
ay derneğin giderlerini karşılayabiliriz. Bu konuda herkesten destek
bekliyoruz. Güneşin Kızları sizin de kızınız olabilirdi" diye konuştu.