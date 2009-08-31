Bu kızlar umut için tek çatıda toplandı

Kaderlerine boyun eğmek istemeyen kızlar birleşip tek çatı altında huzurlu bir hayat için ele ele verdiler.



Yetiştirme yurdunda kalma süresi biten, ailesi tarafından şiddete ve cinsel istismara maruz bırakılan, töreler nedeniyle tehdit altında yaşayan 18-25 yaş arasındaki 16 genç kız Güneş Sığınma Evi çatısı altında huzurlu bir hayat için bir araya geldi. Kaderlerine boyun eğmek istemeyen genç kızlar kendilerini "Güneşin Kızları" olarak adlandırıyor.



2 yıl sokakta yattı



Babası tarafından 13 yaşında evlendirilmek istendiği için evden kaçıp 2 yıl sokaklarda yaşayan F.Z.'nin (19) tek isteği ayakta kalmak; "6 yaşında annem ve babam ayrıldığı için babaannemin yanında kaldım. 1 yıl sonra babaannem öldü. Yeniden evlenen annem 'Ben iki çocuğa bakamam' diye beni istemedi. Bir süre halamın yanında kalıp mecburen babamın yanına döndüm.13 yaşında beni evlendirmek istedi. Uzun süre nişanlı kaldıktan sonra evlenmemek için kaçtım. Bir arkadaşımın evine sığındım. Arkadaşımın babası benimle evlenmek isteyince sokakların daha güvenli olduğunu düşündüm. Bir erkek kıyafeti giyip binaların bodrum katlarında, parklarda yattım. Soğukta bulduğum iş yerlerinde sabahladım. Yarım kalan eğitimimi tamamlıyorum. Kendimi geliştirmek için kurslara gidiyorum. Tek isteğim huzurlu ve sıcak bir hayat." 18 yaşındaki G.H ise annesi gibi kuma olmak istemiyor. Annesi 'kuma' olarak evlenen genç kız üvey babası kendisini istemeyince babaannesinin yanında yaşamaya başladı. Babanannesi ölünce teyzesinin yanına sığındı. Evde teyzesinin dışındaki diğer kumalar kendisini istemeyince İstanbul'daki diğer teyzesinin yanına gitti. Onlar da kendilerine yük olduğunu söyleyince köye annesinin yanına döndü. Ancak burada da kuma olarak evlendirilmek istenen G.H. öğretmenlerinin yardımıyla sığınma evine yerleşti. Bir aydır sığınma evinde olan genç kız, "Annem gibi kuma olmayacağım. Köyümde öğretmen olup genç kızlara elimi uzatacağım" diyor.



'En fazla 3 ay dayanabiliriz'



Sığınma evini 3 yıl önce kuran Uğur İlhan, kızların "Evimize bugüne kadar 150 kızımız başvurdu. Kaybolan yıllarını Güneş Çatısı altında telafi ediyorlar. Onların eğitimi için kurslar veriyoruz. Hepsi güçlü ve kendi ayakları üzerinde durmak istiyor" dedi. Önümüzdeki ay devletin kendilerine sağladığı desteğin sona erdiğini anlatan İlhan, "En fazla 3 ay derneğin giderlerini karşılayabiliriz. Bu konuda herkesten destek bekliyoruz. Güneşin Kızları sizin de kızınız olabilirdi" diye konuştu.