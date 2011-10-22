'Bu kız için dövüşürüm'





T24- Jean Claude Van Damme, programına konuk olduğu Gamze Karaman’ın güzelliğinden çok etkilendi: “Hiç sokakta dayak yemedim, çünkü ben çok hızlı kaçarım. Ama Gamze için dövüşürüm.”



Dövüş filmlerinin usta ismi Jean Claude Van Damme, önceki gün sevgilisiyle birlikte Türkiye’ye geldi. Mısır’dan Bulgaristan’a dönerken uçağını kaçırınca İstanbul’a geldiğini söyleyen oyuncu, akşam saatlerinde organizatör Ahmet San ile buluştu. İkili ve beraberindekiler, Arnavutköy’deki bir restoranda yemek yedi.





Van Damme, dün de TV8’deki “Böyle Bir Şey Var mı?” adlı programa konuk oldu. Program sunucusu Cengiz Semercioğlu’nun “Hiç sokakta dayak yediniz mi?” sorusunu yanıtlarken “Hayır, çünkü ben çok hızlı kaçarım” diyen oyuncu, sözlerine Gamze Karaman’ı işaret ederek devam etti: “Ama senin için dövüşürüm.” Karaman’ın “Ben dövüşmenizi değil dans etmenizi istiyorum” yanıtı üzerine de Van Damme hemen ayaklanıp onu dansa kaldırdı.





Şehit ailelerine sabır diliyorum





Jean Claude Van Damme, Hakkari’de şehit olan askerleri de unutmadı. Haberi Mısır’dan dönüş yolunda aldığını belirten ünlü oyuncu, “24 askerin Irak sınırında öldüğünü duydum. Öldürülenlerin hepsi çocuktu. Bütün şehit ailelerine ve yakınlarına sabır diliyor, onlara sevgilerimi gönderiyorum” diye konuştu. Sanatçı, bugün Bulgaristan’ın başkenti Sofya’ya giderek Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger ve Bruce Willis’in de rol aldığı “Cehennem Melekleri 2” filminin çekimlerine katılacak.

Gökdelenler artmış

Jean Claude Van Damme, uçakta Hürriyet’e konuştu. Uçak inişe hazırlanırken Boğaz’ı ve adaları seyretmek için yerini değiştirip cam kenarına yaklaşan ünlü aktör, “Her tarafta gökdelenler yükselmiş. Umarım şehrin tarihi dokusunu daha fazla bozmazlar” dedi.

