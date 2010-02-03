Bu kız aslında 13 yaşında

T24 - Dünyada sadece 2 bin kişide görülen bir hastalığa yakalandı. 13 yaşında ama 50'sinde gösteriyor.









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Zara Hartshorn otobüse bindi. İndirimli bilet istediğinde, otobüs şoförünün ses tonu aniden sertleşti. Şoför, "Böyle şey olmaz" der gibi başını iki tarafa salladıktan sonra gülmeye başladı. Belediye otobüsündeki diğer yolcular da şoföre hak verir gibi başlarını salladılar. Zara henüz 13 yaşında olduğunu ve indirimli bilet hakkı bulunduğunu söylediğinde şoförün tepkisi şöyle oldu: "Eğer sen çocuksan, ben de 21 yaşındayım. Git başkasını kandır, hanımefendi!"



Zara mahcup şekilde başını eğdi, otobüsten geri indi, etrafına bakınıp, tanıdık birisi olmaması için dua etti.



Oysa Zara Hartshorn'un gerçek yaşı 13 ama dışarıdan bakıldığında en az 50 yaşında görülüyor. İngiltere'nin Rotherham kentinde yaşayan küçük Zara'nın hastalığından dünyada sadece 2 bin kişide var.



Lipodistrofi hastalığının şu anda tedavisi de bulunmuyor. Bu hastalığa yakalanan kişinin derisi hızlı bir şekilde yaşlanıyor. Lipodistrofi hastalarında cilt altındaki yağ tabakası kaybolduğunda metabolizma bozularak deri hızla yaşlanmaya başlıyor.



Yakalandığı hastalığın çaresinin olmadığını bilen Zara, insanların bazen kendisini maymun ya da büyükanne diye çağırmasından çok rahatsız olduğunu belirterek, "Bu durumlarda kapalı bir yere giderek sessizce ağlıyorum" diyor.