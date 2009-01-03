Bu kıyafetlerde illüzyon var

Mary Katrantzou’nun tasarımlarına bakınca mankenlerin boynunda aksesuarlar olduğunu zannedebilirsiniz. Halbuki onlar göz aldanması yaratan baskılar.



Yunan tasarımcı Mary Katrantzou (26), mimarlık eğitimi alırken modacı olmaya karar verip Londra’daki Central Saint Martins College of Art&Design’a transfer oldu. Burada eğitimini tamamladıktan sonra da Londra Moda Haftası’nda sergilenen S/S 09 isimli koleksiyonu ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. L’Oreal Professionnel Award ödülüne de aday gösterilen koleksiyon, tasarımcıya Londra Moda Haftası’nda verilen Best Graduate (en iyi mezun) ödülünü kazandırdı.



Genç modacının dikkatleri üzerine çekmesinin sebebi olan S/S 09 koleksiyonunun en ilgi çeken özelliği, göz aldanması üzerine kurulu olması. Sade kesimli jarse elbiselerinin üzerindeki iri mücevher formundaki baskılar, uzaktan bakınca elbiseyi giyenin kocaman takılar takıyormuş gibi görünmesine neden oluyor. Ayrıca göz aldanmasına neden olan bu devasa baskı takıların metalden yapılmış birebir kopyaları da koleksiyonun diğer bölümünü oluşturuyor. Elbiselerin kesimlerinin sade olması abartılı renk ve desenlere rağmen onları günlük hayatta da rahat giyilir kılıyor.





70’li yıllardan ve Rus mimarisinden etkilenmiş



İki sezon boyunca yanında çalıştığı bir diğer Yunan modacı Sophia Kokosalaki’den oldukça etkilendiğini itiraf eden Katrantzou, tasarımlarının 70’li yıllardan ve Rus mimari çizgileri taşıyan binalardan doğduğunu söylüyor. Genç tasarımcı bir sonraki koleksiyonunda da canlı renk ve desenlerle göz aldanması yaratmayı planlıyor. Bunu çok eğlenceli bulduğunu söyleyen Katrantzou, bunu modacı olarak imzası haline getirmek istediğini de belirtiyor.



Büyük aksesuar yerine



Katrantzou’nun üzerinde takı şeklinde baskı olan elbiseleri büyük aksesuarlardan hoşlananlar için ideal. Üstelik bu takılar ağırlığından dolayı boynunuzu ağrıtmıyorlar(!)

