Bu kitap, kimin kârına?

Topbaş: Kitap ilanıyla ilgimiz yok

Takma isimle yazıldı





Ciro 120 bin TL, billboard masrafı 425 bin TL



‘Yazar, dolandırıcılıktan hapis yattı’

İstanbul ve Ankara’da çeşitli noktalarda billboardlara asılan ve CHP’nin İstanbul adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu suçlayan “Dosyacı Kemal’in Dosyası” adlı kitap tartışma yarattı. Kitapta Kılıçdaroğlu’nun terör örgütü üyelerini işe aldığı ve yakınlarına ihalelerde rant sağlayıp, bölücülük yaptığı ve Batı Çalışma Grubu tarafından fişlendiği iddiaları yer alıyor. Yazarının takma isim kullanması kitabın bir karşı propaganda aracı olarak kullanmak için hazırlandığı izlenimi uyandırdı.Vatan’ın haberine göre, daha önce çeşitli gazete ve internet sitelerinde gündeme gelen iddiaların derlenmesinden ibaret olan kitabın yazarı gözüken Arif Bülent’in kim olduğu belirlenemedi. Aynı isimle birincikuvvet.com adlı sitede de yazılar kaleme alınıyor. Hayali yazarın köşe yazarlığı yaptığı birincikuvvet.com adlı site 9 ay önce kuruldu. Sitenin Ankara temsilcisi Mesut Karaağaç, yazarın gazetecilik yaptığını ve daha önce bir gazetede çalıştığını söyledi ama gerçek kimliğini açıklamadı.Takma isim kullanmayı yazarın istediğini belirten kitabı yayınlayan Anekdot Kitapevi’nin sahibi Ali Köstekli ’Yazar bize bir ay önce geldi. Kılıçdaroğlu hakkında daha önce yayınlanan bilgilerin derlenmesiyle oluşan kitabı yayınlamaya karar verdik” dedi.Kitabın tanıtımı için kullanılan billboard ilanları da soru işaretine neden oldu. İlanların maliyeti dudak uçuklatan cinsten. Yayınevi sahibi Köstekli İstanbul ve Ankara’da toplam 500 billboarda ilan verdiklerini söyledi. 10 bin adet basılan ve 12 TL’den satılan kitap için astronomik bir reklam giderinin harcandığı ortaya çıktı. Billboardlarda 1 panoda 1 hafta boyunca ilan yayınlayabilmek için 850 TL ödenmesi gerekiyor. Bu durumda 500 pano için harcanan para 425 bin TL’yi buluyor. Yayınevi 10 bin adet basılan kitabın tamamını satsa bile 120 bin TL satış geliri elde ediyor. “120 bin TL ciro için neden 425 bin TL billboard ücreti verdiniz?” diye sorduğumuzda, Köstekli ”Yorum yok. Kendime göre bir hesabım var. Bu konuda bilgi vermeyeceğim“ dedi.Kitapla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu ise şunları söyledi: ”Kim o adam? Onun dolandırıcılıktan hapis yattığını biliyor musunuz? Ben de söylüyorum, dolandırıcılıktan hapis yattı. Bir şey daha söyleyeyim, bu iddia bundan önce de geldi. Başbakanlığa resmen başvurup bilgi istedim. Cevap gelmedi. O zaman sorunun muhatabı Sayın Başbakandır.