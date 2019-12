Bu kış kısa saç çok moda

Kadınlar yaz ya da kış fark etmez, kendilerini kötü hissettiklerinde ve bir değişikliğe ihtiyaç duyduklarında soluğu kuaförde alır. Bu sebeple iki ünlü kuaförlerden 2009 kış saç modasıyla ilgili ipuçları aldık. Anlaşılan bu kış saçlar çok renkli, modeller ise daha çok kısa!



Ata Arıkfidan

(Harvey Nichols, Hair Design By ATA)



“2009 kış modasında kesim olarak her boy saça rastlamak mümkün. Saçlarında değişiklik yapmak isteyen kadınlara; karakterlerine, yaşam şekillerine ve vermek istedikleri imaja yönelik şekiller veriyor, modayla kişiye yakışan modelleri birleştiriyoruz. Renk olarak 2009 çok renkli bir yıl olacak. Genellikle kış mevsiminde sıcak renkler tercih edildiğinden, aralara yumuşak geçişli balyaj ve renk yansımaları yapılabilir. Orijinal saç rengini korumak isteyenler için saç rengine sadık kalınarak renk oyunları yapabiliriz. Sarı saçlar her zaman modasını korurken, 2009 modasında sarının her tonunu saçlarda görmek mümkün. Topuzlarda çok dağınık olmayan şık ve etkili görünümlü net topuzlar, taramalarda aşırı feminen geniş bukleli ve 1940-1950’li vaglı taramalar ön planda olacak.”



Metin Bahçecik

(Bahçecik Kuaför)



“Bu kış kesimlerde kısa ve orta boy saçlar dikkat çekiyor. Renk olarak da hacimli görünen, koyu kestane tonlar ön plana çıkıyor. Yüze dikkat çekmek için saçın uçlarında ve yüz çevresinde renklendirmeler yoğun olarak kullanılıyor. Özellikle uzun saçlardan vazgeçemeyen kadınlar için koyu kumralların arasına kış güneşinin ışıltısını katacak sarılı bakırlı röşeler atılıyor. Saçın doğallığı, ara renkler ve hacimler ile daha tutkulu bir hale geliyor.”



Ünlüler kısa saça döndü



Yeni mevsime ünlü kadınlar da yenilenmiş saçlarıyla girdi. Sosyete ve sanat dünyasından tanıdığımız yerli ve yabancı kadınlar, küt saçlarıyla dikkat çekiyor.