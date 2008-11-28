Bu kış bol yağışlı geçecek

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürü Mehmet Çağlar, bu kış mevsim normallerinde yağış beklediklerini söyledi.



Çağlar, kurumun günlük ve haftalık tahminlere ek olarak mevsimsel tahminler de hazırladığını anımsattı.



Çağlar, mevsimsel tahminlerde, bilgisayar sistemleri, uydu, radar ve geçmiş yıllara ait verilerin yanı sıra uluslararası kuruluşların verilerinden de faydalandıklarını anlattı.



Kış ayları mevsimsel tahmin raporu hakkında bilgi veren Çağlar, Kasım ayının özellikle ikinci yarısında yoğun yağış alındığını ve bu durumun devam edeceğini belirterek, Aralık ayında, sıcaklıkların kıyı kesimlerde 0,5 derece normalin üzerinde seyredeceğini ifade etti.



Kış aylarında sıcaklıklarda anormal bir değişim beklemediklerini anlatan Çağlar, Şubat ve Mart ayındaki sıcaklık değerlerinin de normallerin 0,5 ile 1 derece üzerinde gerçekleşmesini beklediklerini ifade etti.



Aralık ayında yağışların mevsim normalleri civarında olacağını belirten Çağlar, şöyle devam etti:



"Türkiye’nin uzun yıllar ortalaması var. 30 yıllık ortalaması... Buna göre 12 ayda ortalama 635 kilogram/metreküp yağış alıyor. Bazı aylarda fazla, bazı aylarda düşük. Bu kapsamda Aralık ayında mevsim normallerinde yağış bekliyoruz. Şubat ayına baktığımızda, Doğu Karadeniz’de çok az bir miktar mevsim normallerinin altında, uzun yılların ortalamasının ise yüzde 5 gibi altında bekliyoruz. Ancak diğer yerlerde normal seviyelerde bekliyoruz. Ocak ayında yağışlar mevsim normalleri civarında. Aralık, Ocak ve Şubat aylarında, yani kış aylarında normal bir yağış sisteminin devam edeceği tahmininden hareketle meteorolojik şartların normal değerlerde devam etmesini bekliyoruz. Türkiye, yağış rejimi olarak düzgün bir bölgede değil. Bir bakıyorsunuz bir bölgeye bardaktan boşanırcasına yağmur yağmış, başka bir bölgeye kar yağmış, başka bir bölgeye yağış düşmemiş, bu Türkiye’nin coğrafi durumuyla bağlantılı olduğundan önümüzdeki günlerde belli yerlerde fırtınalar, şiddetli yağışlar, kar fırtınaları olacaktır. Ama genel bazlı baktığımızda yağış miktarı ve sıcaklığı

mevsim normalleri düzeyinde bekliyoruz. Çok sıkıntılı bir kış beklemiyoruz."



Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu’nun, gelecek 40 yılı kapsayan bir entegre su yönetimi planı hazırlandığını söylediğini anımsatan Çağlar, "Suyu iyi planlarsanız, iyi kullanırsanız sanayide, tarımda su konusunda sıkıntı yaşamayız. Yeter ki suyu iyi planlayalım. Belediyeler iyi planlama yapsın" diye konuştu.



Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın yağış ve su durumuna göre çiftçileri bilinçlendirmesi gerektiğini belirten Çağlar, şunları kaydetti: "Bu kapsamda, yağış ve sulama amaçlı bir çalışmamız da var. DSİ ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı da çalışmaya katılıyor. Yakın zamanda hangi bölgeye hangi ürün ekilmeli yönünde bir çalışma yapacağız ve çiftçiler bilinçlendirilecek. Doğrusu da bu sizin suyunuz yoksa suya çok ihtiyaç duyan bir ürün ekmenin anlamı yok. Örneğin şeker pancarı... Önemli bir ürün, ekilsin ama yağışı bol olan bölgelere ekilsin. Bu konuda da çalışmalar var. Açık sulamadan, damla sulamaya geçiliyor. Eğer yağış durumunu bilirseniz teknolojiyi de kullanırsanız. Hem ziraatta hem de çevre işlerinde başarılı olursunuz. Düzgün bir yağış rejimi yok. Önemli olan suyu iyi kullanmak."