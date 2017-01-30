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Yaşam

Bu kirpi baraj durdurdu

Sevimli kirpi doğaya bırakıldı

30 Ocak 2017 12:21

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’nün Atatürk Barajı Gölü tünellerindeki çalışmaları, çok az rastlanan ‘sevimli bir canlı’ sebebiyle bir süre durduruldu.

DSİ ekipleri, tünellerdeki çalışmaları sırasında, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan 5 ‘oklu kirpi’ye rastladı. Bunun üzerine tünel çalışmalarına ara verildi ve durum Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü’ne bildirildi. Gelen uzmanlar, üç günlük bir çalışma sonucu sevimli kirpileri yakaladı.

 

Doğaya iade

 

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı: “Bakanlığımıza bağlı iki genel müdürlüğümüz uyum içerisinde yaban hayatına sahip çıkmıştır. Kirpiler, Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde veteriner hekim tarafından kontrolleri yapıldıktan sonra, sakınca görülmemesi üzerine ait oldukları doğaya bırakılarak, koruma altına alındılar.”

 

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