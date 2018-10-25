Bu kıraathaneye sadece kadınlar girebilir

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın \'Millet Kıraathanesi\' projesinden esinlenerek, \'Hanımlar Lokali ve Spor Merkezi\'ni hizmete açtı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın talimatıyla Türkiye\'nin bir çok yerinde \'Millet Kıraathanelerinin açılması üzerine, Diyarbakırlı kadınlar, Büyükşehir Belediyesi\'ne başvurarak, sadece kadınların gidebileceği bir sosyal alanın yapılmamı için talepte bulundu. Talebi değerlendiren Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili Cumali Atilla, merkez Bağlar ilçesinde bulunan Koşuyolu Parkında Hanımlar Lokali ve Spor Merkezi\'ni açtı.

İçerisinde, kütüphane, spor merkezi, bilgisayar odası, derslik, kuaför gibi bir çok alan bulunan Merkezin açılşını da kadınlar yaptı. Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu\'nun eşi Ayşe Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkan vekili Cumali Atilla\'nın eşi Lütfiye Atilla\'nın katılımıyla yapılan açılış töreni kadınların halay çekmesiyle başladı. Kurdeli kesim töreninde dualarla açılan Hanımlar Lokali ve Spor Merkezi\'ni gezen Güzeloğlu ve Atilla, merkeze kadınlar bir araya gelerek sohbet etti.

Büyükşehir Belediyesi\'nin yaptığı güzel hizmetlere bir yenisini daha eklendiğini anlatan Ayşe Güzeloğlu, \"Yapılan bu çalışmadan ötürü Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili ve eşine teşekkürlerimi iletiyorum. Buranın memleketimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum\"dedi.

\'İHMAL VE İSTİSMAR ALANINDA EĞİTİMLERİ DE ALABİLECEKLER\'

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Handan Eker ise, böylesi bir yapıyı kadınlara kazandırmaktan gurur duyduklarını ifade ederek, \"Hanımlarımızın talepleri doğrultusunda açtığımız bir mekan burası. Cumhurbaşkanımızın millet kıraathanesinden esinlenerek, hanımlarımızın da aynen beylerimizin sahip olduğu imkanlardan faydalanması için böyle bir mekanı hizmete açtık. Dinlenebilecekleri, kitap okuyabilecekleri, spor yapabilecekleri, öz bakımlarını gerçekleştirip, çocuklarını da buraya bırabilecekleri bir alan burası. Bunların yanı sıra, ihmal ve istismar alanında eğitimleri de alabilecekleri, okuma yazma öğrenebilecekleri, talep ettikleri diğer bütün eğitime ulaşabilecekleri bir alan burası. Burası sadece hanımlara mahsus\" diye konuştu.



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