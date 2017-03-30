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Çevre

Bu kez yılan, su içerken kimseye dokunmadı

Susuzluktan dolayı saldırganlaşmadığı düşünülen hayvan, şişeden dakikalarca su içti

30 Mart 2017 16:58

Türkiye'de yaygın özdeyişlerden biri olan 'Su içene yılan bile dokunmaz' sözü, Hindistan'da farklı bir şekilde gerçek oldu. Hindistan'ın güneyinde etkili olan kuraklıklar nedeniyle uzun süre susuz kalan dev bir vahşi kobra yılanı, etrafındaki kalabalığa aldırmadan, hayvan kurtarma görevlisinin sunduğu bir şişe suyu içti.

Sputnik'te yer alan habere göre; dünyanın en zehirli canlıları arasında 2.sırada yer alan bir kral kobra yılanı, Hindistan'daki kuraklıktan nasibini aldı. Yaklaşık 3.7 metre uzunluktaki yılanı gördüklerinde, hayvanın günlerdir susuz kaldığını tahmin eden hayvan kurtarma görevlileri, yılana şişeyle su verdi.

Susuzluktan dolayı saldırganlaşmadığı düşünülen hayvan, etrafındaki kalabalığa aldırmadan içinde su olduğunu anladığı şişeden dakikalarca su içti. 'Su içene yılan bile dokunmaz' sözü bu kez, 'su içen yılan kimseye dokunmaz' şeklinde gerçek oldu.

Görevliler her ihtimale karşı, kobra yılanının kuyruğunu tutarak güvenliği elden bırakmadı.

Tek bir ısırığıyla büyük bir Asya filini 3 saat içerisinde öldürebilecek kadar zehirli olan Kral Kobra yılanının boyu 6 metreye kadar ulaşabiliyor. Hindistan'da yılda en az 5 kişi kobra yılanının zehiri nedeniyle yaşamını yitiriyor.

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