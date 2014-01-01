Bu kez tencere tava değil; yolsuzluklara karşı dilek fenerli protesto

Demokrasi Denetçileri adlı sivil toplum kuruluşu, yolsuzluk iddialarının üzerinin kapatılmaması için her akşam 21.00'de Türkiye genelinde #KaranlıktaKalmayacak adıyla eylem gerçekleştireceklerini duyurdu. Demokrasi Denetçilerinin başlattığı eylemlerde Türkiye genelinde her akşam vatandaşlar evlerin pencerelerinden cep telefonları ve el fenerleri ile bir ışık yakarak eylem gerçekleştirecek. Eylemlere çok sayıda Sivil toplum kuruluşunun da destek verdiği ifade edildi.

Demokrasi Denetçileri bugün ilk eylemlerini de Cemil Topuzlu Harbiye Açık Hava Sahnesinde gerçekleştirdi. Ayakkabı kutularında bulunan paralara vurgu yapan grup, "Dört buçuk milyonumuz yok ama 450 dilek fenerimiz var" diyerek, dilek fenerlerini gökyüzüne salarak protestolarını gerçekleştirdi. Demokrasi denetçileri, yaptıkları açıklamada şunları kaydetti:

"Her yeni yıla büyük beklentilerle giren Türkiye halkı olarak, neredeyse her geçen yılı da hayal kırıklıklarıyla bitirmeyi alışkanlık haline getirdik. Muasır medeniyetleri hedefleyerek çıktığımız yolda, diktatörlükle yönetilen Afrika ülkeleriyle yarışır hale geldik. Yolsuzluk operasyonları sonrası temiz ve şeffaf bir devlet için heyecanlanırken, “demokrasimize saldırı var”(!) gerekçesiyle kuvvetler ayrılığını arar hale getirildik. Operasyon yapan polisler tasfiye edildi, savcılar haddini bilmemekle itham edildi. Tüm bunlara gerekçe olarak da, 11 yıldır fark edilemeyen devletin içindeki çeteler gösterildi. Maalesef 15 gündür Türkiye demokrasisi çok kirli bir savaşa sahne oluyor… Ulusun cebine göz dikmiş insanlar, suçlarını örtebilmek için kirli bir kavga veriyor… Kavganın tek kaybedeni ise, başkası değil, sadece ve sadece halk oluyor! Eğer dış mihraklar, faiz lobileri, terör lobileri, kaos lobileri yalanlarıyla bizleri daha fazla kandırabileceğinizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Gezi olaylarında halka karşı destan yazan polisi(!), çocuklarınıza dokununca hain ilan ederek haklı çıktığınızı zannediyorsanız, sadece kendinizi kandırıyorsunuz. Kirli bir kavga içindesiniz, bu kavganızla da Türkiye’yi karanlıklar içine çekiyorsunuz. Halkı kutuplaştırıyor, birbiriyle savaşmaya çağırıyor, bu kirli mücadelenizi de tertemiz İstiklal Savaşıyla eşdeğer tutmaya çalışıyorsunuz."

"Biz sizin bu karanlık savaşınızın içinde yer almayacağız, Türkiye demokrasisini karanlıkların içine çekmenize izin vermeyeceğiz, Milletin parasıyla karanlık ilişkiler kurup yolsuzluk, hırsızlık yapmanıza göz yummayacağız, Karanlık dünyanızda belki dikkat çekmeyeceğiz, ama küçük de olsa tertemiz bir ateş böceği olacağız, Gücümüz yettiğince Türkiye’yi aydınlık bir geleceğe kavuşturmak için çalışacağız, Çocuklarımıza onurlu bir gelecek bırakabilmek için mücadele edeceğiz."

"Kirlenmiş 4.5 milyonlarımız olmasa da, tertemiz 450 dilek fenerimizle bugün İstanbul, yarın tüm Türkiye’yi aydınlatmaya çalışacağız. Aydınlık ve demokrat Türkiye’yi sizden beklemeyecek, halk olarak karanlığı yırtarak biz kendimiz inşa edeceğiz. Bu ülkeyi seven, gelecek kuşaklara aydınlık bir Türkiye bırakmayı isteyen tüm yurttaşlarımızı demokrasimizi savunmaya çağırıyoruz. Yarından (1 Ocak) itibaren her aksam 21.00′da evlerimizden, camlarımızdan cep telefonlarımızla, el fenerlerimizle bir ışık yakarak devam ettireceğimiz protestomuza demokrasiye inanan tüm yurttaşlarımızın katkısını bekliyoruz. Yolsuzluğu, rüşveti, küçük görülmeyi, kandırılmayı reddeden tüm vatandaşlarımızı onurlu mücadelemizde yanımıza bekliyoruz. Halk olarak sahip çıkacağımız Türkiye demokrasisinde yolsuzluk, rüşvet, kirli ilişkiler, kirlenmiş politikalar #KaranlıktaKalmayacak."