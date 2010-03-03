Bu kez şoförünü tartakladı

T24 - Adı açıklanmayan 27 yaşındaki şoförün polise giderek, araç kullanırken, arka koltukta oturan Campbell'in kafasına vurması sonucu aldığı darbeyle başını direksiyona çarptığını ve sağ gözünün altında zedelenme olduğunu söylediği bildirildi.

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Aracı durdurarak trafik polisinin yanına gittiğini söyleyen şoför, Campbell'in araçtan inip kaçtığını ileri sürdü.



Polisin, Manhattan bölge savcılığında saldırı raporu hazırladığı ancak olayda şahit olmaması ve şoförün olayı yargıya taşımama kararı alması sebebiyle Campbell'in gözaltına alınmasının beklenmediği bildirildi.



Campbell'in sözcüsü de, modelin polisle işbirliği içinde hareket edeceğini açıkladı.



Hakkında daha önce de yanında çalışanlara kötü davrandığı için çeşitli davalar açılan model,

2000 yılında yardımcısına şiddet uygulamaktan suçlu bulunmuştu. Campbell 2007 yılında da yardımcısına telefon fırlattığı için bir hafta kamu hizmetinde bulunma cezasına çarptırılmış, yerleri paspaslamış ve tuvalet temizlemişti. 2008 yılında Londra Heathrow Havaalında valizi kaybolduğu için bir polise saldıran Campbell, 200 saatlik kamu hizmetine mahkum edilmişti.