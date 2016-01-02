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Dünya
Deutsche Welle

Bu kez sığınmacılar Fas ve Cezayir'den

Suriye'deki iç savaştan kaçan sığınmacılarla baş etmekte zorlanan Yunanistan şimdi de Fas ve Cezayirli sığınmacıların akınına uğruyor.

02 Ocak 2016 19:24


Göçten sorumlu Yunan Başbakan Yardımcısı Yanis Mouzalas Faslı ve Cezayirli göçmenlerin kitleler halinde Yunanistan'a geldiklerini belirterek, bu duruma bir an önce son verilmesi gerektiğini söyledi.

Fas ve Cezayirlilerin Türkiye üzerinden Yunanistan'a geçtiklerini ifade eden Mouzalas, "Türkiye üzerinden Avrupa'ya daha fazla göç olmaması için bu insanlar ülkelerine derhal geri gönderilmeli" diye konuştu.

Yunan gazetesi Elefteros Tipos'a konuşan Mouzalas, kötü hava koşullarına rağmen Türkiye'den günde dört binden fazla göçmenin geldiğini ifade etti.

Yunanistan'ın dış sınırlarını koruyamadığına yönelik eleştirilere de yanıt veren Mouzalas, "Ülke sınırlarını mükemmel şekilde kontrol etmek mümkün. Ama denizde, bir tekne battığında insanları kurtarmaktan başka seçenek kalmıyor" dedi.

Yunan yetkili sığınmacı akınının önüne geçilmesi konusunda Türkiye'nin çalışmalarının da yetersiz olduğunu ileri sürdü.

Ege’den 850 bin sığınmacı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği 2015 yılında Ege Denizi'ni aşarak Avrupa'ya ayak basan sığınmacı sayısını açıkladı. Buna göre geçtiğimiz yıl içinde toplam 851 bin 319 insan bu yolla Avrupa'ya geldi.

Sığınmacıların yüzde 57'sinin Suriyeli, yüzde 24'ünün de Afgan olduğu kaydedildi. Geçen yıl Ege üzerinden Avrupa'ya gelen sığınmacıların yüzde 28'ini ise çocuklar oluşturdu. 103 bin sığınmacının geçen ay Ege'yi aşarak Yunanistan'a geçmeyi başardığı belirtiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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