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Yaşam

Bu kez şiddet gören kadın öldürdü

Ankara’da masöz olarak çalışan Sanem K., kendisinden sürekli para isteyip şiddet uyguladığını iddia ettiği sevgilisini, arabanın arka koltuğundan başına sıktı

16 Ağustos 2011 03:00

T24 - Bu kez öldüren, şiddet gören kadın oldu. Ankara’da masöz olarak çalışan Sanem K., kendisinden sürekli para isteyip şiddet uyguladığını iddia ettiği sevgilisini, arabanın arka koltuğundan başına sıktığı iki kurşunla öldürdü.


Ankara Siteler’de mobilyacılık yapan evli ve 1 çocuk babası Mehmet Yılmaz (29), 1,5 yıl önce Çankaya’da bir saunada masöz olarak çalışan Sanem K. (21) ile tanıştı. Bir süre sonra Yılmaz ve Sanem K. birlikte yaşamaya başladı. İddiaya göre Mehmet Yılmaz, 13 Ağustos Cumartesi gecesi çalıştığı saunadan Sanem K.’yı aldı ve otomobilde para istedi.


Silahı bahçeye attı


Olumsuz yanıt alan Yılmaz, Sanem K.’yi tehdit ederek, şiddet uyguladı. Çift Osman Temiz Mahallesi’ne geldiklerinde Sanem K., yiyecek almak için inen Mehmet Yılmaz’a ait tabancayı torpido gözünden alarak aracın arka koltuğuna geçti. Birkaç dakika sonra otomobile dönen Mehmet Yılmaz’ı ensesinden 2 el ateş ederek vuran Sanem K., silahı bir evin bahçesine attıktan sonra kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, bir kadının otomobilden inerek uzaklaştığı bilgisi üzerine önce Yılmaz’ın eşinden şüphelendi. Ancak yapılan incelemelerin ardından Sanem K. gözaltına alındı. Suçunu itiraf eden Sanem K., Yılmaz’ın sürekli para istediğini, şiddet gördüğünü ve tehdit edildiğini ileri sürdü, dayanamayacak duruma gelince Yılmaz’ı öldürdüğünü söyledi.

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