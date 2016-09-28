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Bu kez Mersin; HAZİRAN üyeleri gözaltına alındı!

Geçtiğimiz hafta İstanbul’da gözaltına alınan 20 üye serbest bırakılmıştı

28 Eylül 2016 20:59

Mersin'de Forum AVM önünde 'Laikliği Kazanacağız' bildirileri dağıtan HAZİRAN üyeleri gözaltına alındı.

Polisle çıkan arbedenin ardından gözaltına alınan HAZİRAN Hareketi üyesi 7 kişi ve görüntü almaya çalışan 1 kişi, kimlik sorgulamalarının yapılmasının ardından güvenlik şubeye götürüldü.

Birgün’de yer alan habere göre, Gözaltına alınanların isimleri şöyle:

Mustafa Ergin, Hazal Manguldar, Uğurcan Esiroğlu, Çağdaş Oğul Arı, Menekşe Özer, Alihan Şahin ve Gökay Başcan.

Geçen hafta İstanbul’da ‘Laikliği kazanacağız’ bildirisi dağıtan 20 HAZİRAN üyesi gözaltına alınmış, daha sonra serbest bırakılmıştı.

İstanbul'da yaşanan gözaltılar kameralara şöyle yansımıştı:

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