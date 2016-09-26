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Laiklik bildirisi dağıtırken gözaltına alınan HAZİRAN'cılar serbest bırakıldı

Gözaltına alınanlar arasında HTKP Genel Başkanı Erkan Baş da bulunuyordu

26 Eylül 2016 18:10

İstanbul’da laiklik bildirisi dağıtırken gözaltına alınan Birleşik Haziran Hareketi üyeleri saat 12.00 sularında Çağlayan Adliyesi’ne getirildi. Gözaltındaki Birleşik Haziran Hareketi üyeleri adli kontrol uygulaması istemiyle mahkemeye sevk edildi. Birleşik Haziran Hareketi, Twitter hesabından, gözaltına alınanların serbest bırakıldığını duyurdu. 

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Birleşik Haziran HareketiHAZİRANGözaltıErkan BaşHTKP
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