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Bu kez Lohan soyuldu ama

ABD’li ünlü aktris Lindsay Lohan, adının karıştığı hırsızlık olaylarından sonra bu kez çantasını çaldırdı, ama bir kaç saat sonra geri dön

14 Aralık 2011 02:00


T24- ABD’li ünlü aktris Lindsay Lohan, adının karıştığı hırsızlık olaylarından sonra bu kez parasını çaldırdı

 

Milliyet'in haberine göre, Hawaii’de yaptığı tatil sırasında 5 bin dolar değerindeki Chanel marka çantasını arabasında unutan Lohan geri döndüğünde çantayı bulamadı. İçerisinde 10 bin dolar olan çanta birkaç saat sonra geri döndü.
 

Çantayı yolda bulduğunu söyleyen ismi açıklanmayan bir kişi Lohan’a teslim etti. Ancak kimlik ve diğer eşyaların bulunduğu çantada para yoktu. Hırsızlık olayı yerel polise bildirildi. Lohan daha önce kuyumcudan 2 bin 500 dolar değerinde bir kolye çaldığı iddiasıyla yargılanmıştı.

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