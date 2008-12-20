Bu kez Karamehmet'e çattı

Başbakan Tayyip Erdoğan, dağıtılan kömürler nedeniyle İstanbul'da havanın kirlendiğini yazan Akşam gazetesine ve sahibi Karamehmet'e yüklendi: Ya yalan yazmayacaksan ya gazeteni kapatacaksın.



Başbakan Tayyip Erdoğan, Bursa'da toplu açılış ve TOKİ konutlarının anahtar teslim töreninde bu kez de Akşam gazetesinin sahibi Mehmet Karamehmet'e yüklendi. Bedava kömürler nedeniyle kentlerde havanın kirlendiği haberini yapan Akşam gazetesine çatan Erdoğan, "Ya gazeteni kapatacaksın ya da yalan yazmayacaksın" dedi.



Başbakan şöyle konuştu: "Sosyal yardıma girmeyeceğim çünkü bazıları bundan rahatsız oluyor. İşte bunlar sadaka kültürüne alıştırıyor diyorlar. Bedava kömür dağıtıyor' diyorlar. Sosyal devlet olmanın özelliği fakirini garibini gidip bulabilmektir. Biz bu devleti bu yönde inşaa ediyoruz. Kimse bu yapılanları sadaka kültürüne alıştırmadır diyemez. Valilere, belediye başkanlarına söylüyorum; Gidip kapı kapı dolaşacaksınız. Kömürü olmayan sobası olmayan kim var bulup, gidip götüreceksin. Bugün yine medyada, bir gazete haber yapmış. Doğalgaz pahalı olduğu için kömür havayı zehirlemiş. Zehir soluyoruz diyor. Yazıklar olsun. Doğalgaz alamayan bir bölgede tabiî ki kömür yakılacak. Eğer iddialıysan gel seninle o eve ben gidiyim ama ya gazeteni kapatacaksın ya da yalan yazmayacaksın. Evinde doğalgaz olmayan tabiî ki kömür yakacak. Gerekirse bedava kömürü biz devlet olarak ulaştıracağız. O gazetenin patronu inanıyorsa, iddialıysa gelsin o resmin çekildiği yere beraber gidelim. Her türlü iddiaya varım. Ama habercilik yapacaksanız namuslu yapın. Doğruyu yazın."



'Bizi bölmek isteyenler var'



'Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet dedik.' söylemini tekrarlayan Başbakan Erdoğan,"Bu topraklar üzerinde ayrım yapmadık. Kimsenin etnik köküne, diline, dinine ayrı gözlerle bakmadık. Türkü, Kürtü, Çerkezi, Arapı, Ermenisi, Rumu ile bu ülkeyi vatan gören, T.C'yi üst kimlik olarak kabul eden hiç kimseyle meselemiz olmadı, olamaz. Son zamanlarda bir moda var. Bizi bölmek isteyenler var maalesef. Bölgesel ve etnik milliyetçilik yapmak isteyenler var. Biz bölgesel milliyetçiliğe karşıyız. Marmara ne ise Güneydoğu'da odur bizim için. Terör örgütü benim Kürt kardeşlerimizin temsilcisi olamaz. Onların benim Kürt kardeşlerime götürdüğü bir hizmet söz konusu değildir. Onlar sadece kandan, ölümden nemalanıyor. Bizi bölmek, ayrımcılığa sürüklemek istiyorlar. Böyle bir şeye müsaade etmeyeceğiz."





Haber ne diyordu?



Akşam gazetesinde 'özel' logosoyla yayımlanan 'Doğalgazı kıstık, seçim kömürüne yüklendik: BEDAVA ZEHİR' başlığıyla manşetten verilen haberde doğalgaza yılbaşından bu yana yapılan yüzde 80'lik zammın tüketimi düşürdüğü belirtiliyor, İstanbul'un bazı semtlerinin dumanaltı olduğu yazıyordu. Haberde şu ifadeler kullanılıyordu: "Doğalgaz aboneleri sayısının yüzde 300 artmasına rağmen tüketim yüzde 35 azaldı. Bunda hem yüksek fatura korkusuyla vananın kısılması hem de dağıtılan bedava kömür etkili oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesinede yayınlanan günlük hava kalitesi ölçümleri de tehlike sinyali verdi. Daha önce 10 noktadaki ölçümlerden 6 üzerinden 1 (iyi) sonucu çıkıyordu. Oysa 18 Aralık'ta 7 noktada 2 (orta) sonucu alındı. Üsküdar, Yenibosna, Esenler, Kadıköy alarm veren yerlerden."







