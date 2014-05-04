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Yaşam

Bu kez kadın bıçakladı, doktor sevgili yaralı

İstanbul Maltepe'de erkek arkadaşını bıçaklayan kadın gözaltına alındı

04 Mayıs 2014 14:29

Aile Sağlığı Merkezi'nde hekim olduğu öğrenilen N.E (58) ile birlikte yaşadığı iddia edilen Emel Ö. (43) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Emel Ö., N.E'yi sol omuzundan bıçakla yaraladı. 

Gürültüyü duyan komşular daireye geldiklerinde N.E'nin bıçakla yaralandığını görünce hemen polis ve sağlık ekiplerini aradı.

Kısa süre içinde olay yerine gelen sağlık ekipleri bıçakla yaralanan doktoru ambulansa alıp Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. 

4 katlı binanın ikinci katında meydana gelen olayda, polis ekipleri erkek arkadaşını yaralayan kadın için de bir ambulans çağırdı. Emel Ö. polislerin kolları arasında güçlükle ayakta durdu. Polisler Emel. Ö'yü zorda olsa ambulansa kadar götürdü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının durumunun iyi olduğu anlaşılınca polisler Emel Ö.yü bu kez ekip otosuna bindirip polis merkezine götürdü. 

Olayı duyan mahalle sakinleri büyük şaşkınlık yaşarken bir mahalle sakini "sevgilisi adamı yaralamış içeride" diye konuştu. Hastaneye kaldırılan N.E'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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