-BU KEZ GÜL DİREKSİYON BAŞINDA İSTANBUL (A.A) - 24.12.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, cuma namazını Pakistan Cumhurbaşkanı Asif Ali Zerdari, Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile aynı camide kıldı. Gül, kullandığı kendi makam aracıyla, konuk cumhurbaşkanlarını öğle yemeği için Beşiktaş'taki Four Seasons Oteli'ne götürdü. Beşinci Türkiye-Afganistan-Pakistan üçlü zirve toplantısı kapsamında gerçekleştirilen görüşmelerin ardından, Abdullah Gül, konuk cumhurbaşkanları ile birlikte Başbakan Erdoğan'ın kullandığı Cumhurbaşkanlığı makam aracına binerek, Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'ne geldi. Gül, Zerdari, Karzai ve Erdoğan burada cuma namazını kıldı. İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşçu da cuma namazı için aynı camiye geldi. Çıkışta, Gül, Zerdari, Karzai ve Erdoğan caminin önünde ayakta bir süre sohbet etti. Erdoğan, daha sonra, Gül'ün elini sıkarak, Zerdari ve Karzai'ye de sarılarak cumhurbaşkanlarını yolcu etti. Cumhurbaşkanı Gül, caminin önünde makam aracının direksiyonuna geçti. Hamid Karzai ön koltuğa, Zerdari de arka koltuğa oturdu. Cumhurbaşkanı Gül, kullandığı kendi makam aracıyla, konuk cumhurbaşkanlarını öğle yemeği için Beşiktaş'taki Four Seasons Oteli'ne götürdü. Bu arada, Afganistan Cumhurbaşkanı Karzai, cami çıkışında bir gazetecinin ''Afganistan'da NATO güçleri tarafından Taliban'a silah sağladığı iddia edilen bir kişi yakalandı. Bu konudaki gelişmeler nelerdir?'' sorusu üzerine, ''Böyle bir operasyon olduğuna dair bilgimiz var, ancak bu konuda geniş bilgim olmadığı için daha fazla açıklama yapamam'' dedi.