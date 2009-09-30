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Bu kez decinsiyet değiştirecek

Dünyanın en güzel kadınlarından olan Nicole Kidman rol alacağı yeni filmin çekimleri için cinsiyet değiştirecek.

30 Eylül 2009 03:00

Dünyanın en güzel kadınlarından olan Nicole Kidman rol alacağı yeni filmin çekimleri için cinsiyet değiştirecek.

Kidman, yönetmenliğini Tomas Alfredson'ın üstlendiği The Danish Girl adlı filmde dünyanın cinsiyet değiştirme ameliyatı olan ilk ünlülerinden biri olan Danimarkalı ressam Einar Wegener'i canlandıracak.

Film, esin kaynağını David Ebershoff'un 2000 yılında yayınlanan kitabından alıyor. Kitap Einar Wegener adıyla erkek olarak dünyaya gelen 1930 yılında cinsiyet değiştirerek kadın olan ve Lili Elbe adını alan Danimarkalı ressamın hayatını anlatıyor.

Senaryosunu Lucinda Coxon'ın yazdığı filmde Wegener'in hem erkek hem kadın halini Kidman canlandıracak.

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