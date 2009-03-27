Bu kez de 'Yağmur dursun' duasına çıktılar

Önceki yıllarda yağmur duasına çıkan Çukurovalılar, aşırı yağışların ardından bu sene yağmur dursun duasına çıktı.



Çukurova yöresinde önceki yıllarda kuraklık nedeniyle "yağmur duası"na çıkan üreticiler, yöreye 79 yılın en fazla yağışının düşmesi sonucu tarımsal faaliyetlerini yapamaz hale gelince Adana'nın Ceyhan ilçesinde "yağmaması için" dua etti.



Aşırı yağışlar, buğday ekili tarlalarına gübre atamayan, ayçiçeği ve birinci ürün mısır ekimini yapamayan yöre çiftçisini endişelendirdi. Adana'nın Ceyhan ilçesinde aralarında MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı, Ceyhan Ziraat Odası Başkanı Yavuz Tezcan ile Ceyhan Ticaret Odası Başkanı Ali Duru'nun da bulunduğu bir grup üretici, "yağmur dursun duası"na çıktı. Çiftçiler, yağmur suyu nedeniyle giremedikleri buğday ekili tarlanın önünde, Abdulkadir Ağa Camisi imamı Hayrettin Emel'in, okuduğu duaya eşlik etti.



Tezcan, yörede uzun süredir devam eden yağışlar nedeniyle çiftçilerin buğday ekili tarlalarına girip gübre atamadığını söyledi. Gübre atılamaması nedeniyle ekili alanlarda "sepmtorya hastalığı" denilen sararmaların görülmeye başladığını belirten Tezcan, "önceki yıllarda yağmur yağması için dua ederdik, ancak, bu kez yağmurun durması için dua ettik. İnşallah dualarımız kabul olur. Aşırı yağış nedeniyle bu sezon yöredeki buğday üretiminde verim kaybı olacak" dedi.



Tezcan, üreticilerin, ekimine şubat ayı içinde başlayıp 10 Marta kadar tamamlaması gereken ayçiçeği ile ayın başında başlayıp bugüne kadar bitirmesi uygun olan birinci ürün mısır ekiminin büyük bölümünü hava şartlarındaki olumsuzluklar nedeniyle yapamadığını da anımsattı.



Yağmur toprağa işledi



Tarım il Müdürlüğü Çiftçi Eğitim Yayım Şube Müdürlüğü uzmanları, son yağışların çiftçiyi ne ekeceği konusunda kararsızlığa sevk ettiğini belirterek, yağmur suyunun toprakta kalma süresinin buğdaydaki zarar oranını belirleyecek asıl unsur olduğunu kaydetti.



Uzmanlar, yağışların topraktan yüzeysel akışla akıp geçmediğini, ağır ağır ve sürekli yağarak toprağa iyice işlediğini ifade ederek, şunları söyledi:



"Yağışlar aynı şekilde sürerse suya doyan topraklar verimde yüzde 80'e varan kayıplar meydana gelmesine neden olabilecek. Çiftçiler şu anda pas ve mantar ilacı atmak için yağmurun dinmesini bekliyor. Umudumuz havanın bir an önce açması. Hava koşullarının düzelmesi ile ilaçlama yapılarak hastalıkların buğday üzerindeki olumsuz etkisi ortadan kaldırılabilir."



Birinci ürün pamuk ve mısır ekimlerinin mart ayının ikinci yarısı ile nisan ayı içerisinde yapıldığına işaret eden uzmanlar, bu ürünlerde ekim zamanı için yeterli süre olduğuna işaret etti. Uzmanlar, ayçiçeği ekiminin şubat ayından itibaren yapılması gerektiğini, ancak bundan sonra ekilecek ürünün de kendisini çok çabuk toparlayabileceğine dikkati çekti.

