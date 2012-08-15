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Yaşam

Beyoğlu'nda bu kez de tabelalar indirildi

Beyoğlu belediye ekipleri tabelaların tarihi binalarda görüntü kirliliğine sebep olduğu gerekçesiyle tabelaları topladı

15 Ağustos 2012 12:32

Beyoğlu'nda mekanların dışarıya masa koymalarını yasaklayan belediye bu kez de tabelaları topladı.

Belediye ekipleri, 'tabelaları tarihi binalarda görüntü kirliliğine neden olduğu' gerekçesiyle mekanlara operasyon düzenledi.

Akşam gazetesinden Samet Aday'ın haberine göre, Galipdede, Galata, Ağa Camii ve Barlar Sokağı mevkiindeki birçok dükkanın önceden işaretlenmiş tabelalarına el koyuldu.

Bir vinç ve 10 personelden oluşan ekip; herhangi bir kargaşaya neden olmamak için kapalı olan mekanları seçerek tabelalarını indirdi.

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