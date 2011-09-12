Bu kez de polis dövüldü

T24 - Vatandaşa kötü muamelede bulunduğu gerekçesiyle sık sık hedefe konulan polis memurlarından birisi bu kez emniyet müdürünün kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle savcılığa gitti.







Milliyet gazetesinden Mansur Çelik'in haberine göre; Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde görevli polis memuru Nadir Çınar, doğum yapan kız kardeşinin yanına gitmek için 4 günlük istirahat raporu aldığı gerekçesiyle ilçe emniyet müdürü Fatih Kubilay tarafından dövüldüğünü öne sürdü. Çınar, görevi başında iken nöbet yerinden çağrıldığı karakol içinde 30 kadar resmi ve sivil tanığın önünde yumruklanıp dövüldüğü ve merdivenden itildiği gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Çınar hakkındaki iddia www.polismemuru.net isimli web sitesi ve buna bağlı twitter hesabı üzerinden kamuoyuna duyuruldu.



Çınar’a 2 günlük darp raporu verilirken ağabeyi Nail Çınar, Milliyet’e olayı şu şekilde anlattı:



-8 Eylül’de sabah 02:30 gibi İzmir’deki kız kardeşimizin doğum yaptığı haberi gelince Nadir, sabah doktora gidip 4 günlük istirahat raporu almış. Polis lojmanlarında nöbet tutarken komiser gelip kendisine ‘Müdür bey seni görecek’ diyor. ‘Niye rapor aldın, komiserlerin söylemedi mi benim rapora kıl olduğumu? İzin almaya gelsen verirdim kimseye yok demedim’ deyince, kardeşim de ‘Gecenin iki buçuğunda sizi rahatsız etmek istemedim. Kardeşimin durumundan dolayı almak zorunda kaldım’ karşılığını veriyor.

-Fatih Müdür, ‘Bir daha rapor alırsan seni başka ilçeye şutlarım’ diye kızınca kardeşim ‘O sizin takdiriniz nerede olsa çalışırım’ deyince müdür ‘Sen ne diyorsun lan’ diyerek Nadir’in sağ karın boşluğuna ve göğsüne yumruk atmış. Nadir ilk yumrukta koridora düşüyor, 4-5’i sivil vatandaş olmak üzere 30 kişi falan müdürün ‘seni sinek gibi ezerim’ dediğini duyuyor.

-Komiser Oktay Duman araya giriyor, Nadir esas duruşunu bozmadan ‘müdürüm bir dakika’ demeye çalışırken Fatih müdür belinden tutup kendisine savuruyor. Nadir 5 metrelik merdivenden yuvarlanıp aşağıya düşüyor sol omzunu duvara çarpıyor.

-Nadir saat 15.30 gibi Cumhuriyet savcısı Mustafa Kemal’i arıyor cep telefonundan, savcı adliyeye gidip şikâyetçi olmasını istiyor. Ama Nadir görev yerini terk etti diye tutanak tutacakları korkusuyla gidemiyor. Fakat cep telefonundan Alo 150 Başbakanlık İletişim Merkezi’ni (BİMER) arayıp durumu anlatıyor.

-Hemen sonra Komiser Ufuk Özben, Nadir’i odasına çağırarak, “Müdür Bey ‘üstlerine saygısızlıktan’ rapor tutmuş, silahını kimliğini almak zorundayım’ diyor. Üzerinde saat dahi yazmayan iki tutanak imzalatarak Nadir’in beylik silahını ve polis kimliğini almışlar.

- Pazartesi günü (bugün) Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Mustafa Sağlam’ın taraflarla görüşeceğini öğrendik. Müdür Bey 15 gün önce de Mehmet Doğan’ı aynı şekilde rapor aldı diye darp etmiş. Tanıklar bu yüzden çekiniyor.

Kubilay: Yumruk atmak yok



Bismil Emniyet Müdürü Fatih Kubilay da şu açıklamayı yaptı: “Kesinlikle yumruk atma yok. Daha önce hukuk servisinde çalıştım, böyle şey yapar mıyım? Darp varsa niye hemen gidip rapor almamış da ertesi gün gitmiş almış. ‘Niye izin istemedin, burası terör bölgesi, diğer arkadaşların motivasyonu bozuluyor. İzin istedin de vermedim mi’ dedim. Sinirli şekilde ‘hadi git’ dedim, gitmeyince ‘bak görev yerini değiştiririm’ dedim, ‘Şemdinli’ye kadar giderim’ karşılığını verince kızdım. Bu arkadaş zaten eski görev yerinde de birçok ceza almış.”



Söz konusu cezanın ne olduğunu kardeşi Nail Çınar’a sorduk, “Kardeşim Batman’da çevik kuvvette iken tazminatların ödenmemesi üzerine BİMER’i arayıp şikâyet etmiş, ancak bu olay nedeniyle de kendisine kademe ilerlemesini durdurma cezası verilmişti” dedi.

Tüzük ne diyor?



Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğü’nün 7. Maddesi “astlarını, aynı rütbedeki arkadaşlarını döven” personelin 24 ay süreyle kademe ilerlemesinin durdurulmasını öngörüyor.