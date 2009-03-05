Bu kez de Kütahya'da PTT şubesi soyuldu

PTT Kütahya Başmüdürlüğü veznesinden, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yaklaşık 5 bin TL çalındı.



Ali Paşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan PTT Kütahya Başmüdürlüğü'nde bu sabah saat 10.00 sıralarında meydana gelen olayda, binanın zemin katındaki vezne bölümüne gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, görevli memurun bir süreliğine yerinden kalkmasından yararlanarak, çekmecede bulunan 5 bin TL'yi alarak kaçtı.



Vezne memurunun hırsızlığın farkına varması üzerine olay polise bildirildi. Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri, PTT Başmüdürlüğü binasında inceleme yaptı. Güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, hırsızlığı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

