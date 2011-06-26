Bu kez de 'Çöpçü' heykeline saldırdılar

T24 - Heykel saldırılarına bir yenisi daha eklendi. Maltepe'de bulunan 'çöpçü' heykeli faili meçhul biçimde paramparça edildi.





Radikal gazetesinin haberine göre; Türkiye’de yıllardır bitmek bilmeyen heykel saldırılarına bir yenisi daha eklendi. Bu kez İstanbul Maltepe’deki küçük bir meydanda bulunan ‘Çöpçü’ heykeli, şehir vandallarının saldırısına uğradı. Kaidesinden sökülerek parçalanan heykelin sahibi heykeltıraş Güner Yener, belediyenin heykele sahip çıkmadığını belirterek, “Heykele saldıranların organize olduğunu düşünüyorum” dedi.

Maltepe Belediyesi’ne bağlı Yalı Mahallesi meydanındaki ‘Çöpçü’ heykeli 29 Ekim 2009’da açılmıştı. Mahalle sakinlerinden heykeltıraş Güner Yener, 17 yıldır meydanın temizliğinden sorumlu belediye görevlisi Gazi Ceran’ın heykelini yaparak mahalle sakinlerinin beğenisine sunmuş, çok beğenilen heykelin açılışını da Maltepe’nin CHP’li Belediye Başkanı Mustafa Zengin yapmıştı. ‘Çöpçü’ heykeli o günden sonra İstanbul’un en eski mahallelerinden olan Yalı Mahallesi’nin sembolü haline geldi.



‘Ben para istemiyorum’

Yaklaşık 20 gün önce vandallar ‘çöpçü’ heykeline saldırdı. Bir sabah meydana geldiğinde heykelin parçalanmış olarak yerde yattığını gördüğünü anlatan heykeltıraş Güner Yener, şöyle konuştu: “Hemen yardım için belediyeyi aradım ama yanıt alamadım. Gittim belediye yetkililerine. Bana ‘Zararın ne kadar tutar’ diye sordular. Oysa ben para istemiyorum. Bu heykeli de para karşılığında yapmadım. Esnaf ve çevre sakinleri de çok üzüldü, herkes yeniden dikilmesini istiyor.”



Kasketi gördüm ve...

Görgü tanıklarının iki üç kişinin saldırdığını söylemesine rağmen polisin 16 yaşında bir çocuğu ifade için çağırdığını belirten Yener, “O çocuk da ifadesinde ‘Sarhoştum, başındaki kasketi yamuk görünce saldırdım’ demiş. İfadesi alınıp bırakıldı. Saldırının organize bir iş olabileceğini düşünüyorum. Heykel polyester malzemeden yapıldı. Öyle kolay kolay kırılamaz. Parçaları 200 metre uzaktaki çöpte bulundu. Önündeki tabelayı da söküp götürmüşler” dedi.

Radikal’e bilgi veren belediye yetkilileriyse Belediye Başkanı Mustafa Zengin’in isteğiyle saldırıya uğrayan heykelin de bulunduğu noktada sergilenmesinin gündemde olduğunu belirterek, “Mahallenin sembolü heykelin yeniden yapılması için destek vereceğiz” diye konuştu.



Temsili değil gerçekti

Çöpçü heykeli heykeltıraş Güner Yener tarafından 2009 yılında yapılmıştı. Güner mahallede 17 yıldır meydanı temizleyen Gazi Ceran’ı model alarak yaptığı heykeli mahalleye hediye etmişti. Parkın açılışına heykeli yapılan Ceran da katılmıştı.



Yıllardır Türkiye’de heykeller yerle bir ediliyor

Aralık 2006

Türk Kadınlar Birliği Edirne Şubesi’nce Cumhuriyetin 80’inci yıldönümünde Fatih Mahallesi’ne dikilen ‘Özgür ve Çağdaş Kadın’ heykeli, kaidesinden koparıldı.



Şubat 2007

İstanbul’da Cihangir Parkı’nda bulunan, karikatürist, mizah yazarı Oğuz Aral anısına yaptırılan heykel kimliği belirsiz kişilerce benzin dökülerek yakıldı.



Aralık 2007

Buca’da bulunan ve bir zamanlar ilçenin geçimini üzüm bağlarından sağladığını, omzunda üzüm sepeti taşıyarak simgeleyen kadın heykeli, 2007 yılbaşı gecesi parçalandı.



Ağustos 2008

Ağustos 2008’de Esenyurt’ta bulunan ünlü şair Nâzım Hikmet heykeli çalındı. Heykel ancak vinçle sökülüp taşınabilecek boyuttaydı. Failleri bulunamadı.