-BU KEZ ÇARDAK YAPIMI İÇİN SANDIĞA GİDECEKLER ÇANAKKALE (A.A) - 20.09.2010 - Çanakkale'nin merkeze bağlı Kepez beldesinde boş bir alana yapılması planlanan çardak için halk oylaması yapılacak. Belediye Başkanı Ömer Faruk Mutan, yaptığı açıklamada, beldede yapılması planlanan ve tek bir kişinin karar vermemesi gereken konularda vatandaşlara danıştıklarını, bu nedenle sık sık halk oylamasına başvurduklarını söyledi. Belde meydanındaki boş bir alana yapılması planlanan çardak için vatandaşın söz sahibi olduğunu düşünüp, bunu halk oylamasına sunduklarını ifade eden Mutan, ''Türkiye'de referandum bitti ama Kepez'de devam ediyor'' dedi. Mutan, beldede değişik konularda daha önce de halk oylaması yaptıklarına işaret ederek, ''Belirli bölgelerde bir iş yaparken, bunu o bölgenin insanıyla bire bir paylaşıyoruz. Bu şekilde yaptığımız 3 ya da 4'üncü referandumumuz'' diye konuştu. Son halk oylamasını Ahıska Dernek Lokali'nin önündeki boş alana kurulması planlanan çardak için yaptıklarını anlatan Mutan, şunları söyledi: ''Ancak yapımı konusunda bazı vatandaşların tepkileri oldu. Biz de bunu halk oylamasına sunduk. Aslında bu konuyu bölgedeki esnafla paylaşmıştık ve olabileceği doğrultusunda yanıt alınmıştı. Daha sonra bazı vatandaşlarımız 'burası meydan, biz de burada söz sahibiyiz' deyince, sandığımızı tekrar ortaya çıkardık. Süreç şu anda çalışıyor. Sandık, 1 hafta duracak ve başında da bir zabıta arkadaşımız imza karşılığında oyları toplayacak. Bize göre renk ayrımı yok sadece 'evet' ve 'hayır' var.'' Ömer Faruk Mutan, sürenin sonunda sandığın açılacağını, ''evet'' ve ''hayır'' oylarının sayılacağını belirterek, sonuca göre işlem yapılacağını kaydetti.