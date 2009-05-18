Bu kez Acun 'yokum' dedi

TV yarışma programı "Var mısın Yok musun" için Christina Aguilera ve 50 Cent gibi ünlü starları Türkiye'yi getiren Acun Ilıcalı, uzun süredir peşinde olduğu Rihanna'yı programında konuk edemeyeceğini açıkladı.Seyircilerinden gelen talep üzerine seksi şarkıcıyla temasa geçen Ilıcalı, ABD'li yıldızın dünya turnesinde olduğunu hatırlatarak "Turne Türkiye'yi kapsamadığı için programını değiştirmesi gerekiyor. Türkiye'ye özel olarak gelip yarışmaya katılmak için de çok yüksek bir ücret talep etmesi üzerine bu davetten vazgeçtik" dedi.