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Bu kez Acun 'yokum' dedi

Var mısın Yok musun" için ünlü starları Türkiye'yi getiren Acun Ilıcalı, Rihanna'ya “yokum” demek zorunda kaldı

18 Mayıs 2009 03:00

Var mısın Yok musun" için Christina Aguilera ve 50 Cent gibi ünlü starları Türkiye'yi getiren Acun Ilıcalı, peşinden koştuğu Rihanna'ya “yokum” demek zorunda kaldı

Rihanna- FOTO GALERİ

TV yarışma programı "Var mısın Yok musun" için Christina Aguilera ve 50 Cent gibi ünlü starları Türkiye'yi getiren Acun Ilıcalı, uzun süredir peşinde olduğu Rihanna'yı programında konuk edemeyeceğini açıkladı.

Seyircilerinden gelen talep üzerine seksi şarkıcıyla temasa geçen Ilıcalı, ABD'li yıldızın dünya turnesinde olduğunu hatırlatarak "Turne Türkiye'yi kapsamadığı için programını değiştirmesi gerekiyor. Türkiye'ye özel olarak gelip yarışmaya katılmak için de çok yüksek bir ücret talep etmesi üzerine bu davetten vazgeçtik" dedi.

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