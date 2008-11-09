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Yaşam

Bu kediden her eve lazım

2009'un takvim güzellerine bu defa çalışkan bir kedi eklendi. Ve karşınızda ev işleri konusunda sınır tanımayan yetenekli ve hamarat kedi Moggs...

09 Kasım 2008 02:00

2009'un takvim güzellerine bu defa çalışkan bir kedi eklendi. Ve karşınızda ev işleri konusunda sınır tanımayan yetenekli ve hamarat kedi Moggs...

Moggs adlı sevimli kedinin neredeyse tüm ev işlerini yaparken ki fotoğraflarını görünce gözlerinize inanamayacaksınız. Sevimli kedi Moggs'un bu hayranlık uyandırıcı fotoğraflarıyla, 2009'un her ayı, epey keyifli geçeceğe benziyor.

Gerçek dışı bu fotoğraflar hem komik hem de fazlasıyla şaşırtıcı. Rolünü başarıyla üstlenen Moggs, objektiflere maskaralık yapmak yerine çok farklı portrelerle pozlar veriyor.

Moggs bu fotoğraflarda bazen fincanlara çay dolduruyor, bazen bahçeyi suluyor ve bazense bulaşıkları yıkıyor. Ancak bu görüntüler sadece bilgisayar hilesinden ibaret. Ama hepsi görülmeye değer.


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