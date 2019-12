Bu kedi moda dünyasını ele geçirdi

Beş elma boyunda

Giysilerde ve kozmetik ürünlerinde, kedinin yıllardır bilinmeyen rockçı ruhu ortaya çıkıyor..Dünyanın en ünlü kedisinin sevenleri yalnızca kadınlar ve çocuklarla sınırlı değil; milyonlarca hayranı arasında Puff Diddy ve Steven Tyler gibi erkekler de var. Başarısı bugüne kadar, 'geçmişi ve kişiliği olmamasına' bağlanıyordu; Hello Kitty'yi kim nasıl isterse, öyle görüyordu.Sabah'ın haberine göre; Geçtiğimiz hafta ise, Japonların 'kalbinden konuştuğu için ağzı olmayan kedisi'ne bir haller oldu. Hello Kitty önce ünlü kozmetik markası M.A.C'in yeni koleksiyonunda, ardından da 30 kadar modacının tasarımlarında hayat buldu. M.A.C, kedinin 35. yaşı şerefine mart ayı boyunca ülkemizde de satılacak bir koleksiyon üretti önce.Ardından da aralarında Zac Posen, Elie Saab, Catherine Malandrino ve Giles Deacon gibi isimlerin de bulunduğu modacılara, "Hello Kitty bir fashionista (moda tutkunu) olsa, ne giyerdi?" diye soruldu. Ortaya çıkan kıyafetler, geçtiğimiz hafta yapılan V dergisi partisiyle tanıtıldı.Ardından da tüm geliri, New York'un en ünlü ve prestijli moda okullarından Fashion Institute of Technology'nin müzesine bırakılmak üzere eBay'de satışa çıktı.Yılların şirinlik abidesi kedisi, sonunda bir kişiliğe kavuşuyordu: M.A.C yetkilileri, Hello Kitty'nin 35 yaşlarında ama 'büyümeyen' bir kız olduğunu açıkladı. Japonya'nın kültür elçisi olan kedinin, ailesiyle beraber Londra'da yaşadığını öğrendik.Seyahat etmeyi, müzik dinlemeyi, kitap okumayı, kız kardeşi Mimmy'nin yaptığı kurabiyeleri yemeyi ve yeni arkadaşlar edinmeyi seviyordu.Kurdele, saç aksesuarları, şekerleme gibi küçük ve sevimli objeler biriktirmekten hoşlanıyordu. Beş elma boyunda, üç elma ağırlığındaydı! Ama makyaj koleksiyonuna bakacak olursak, asi yanı da olan bir rockçıydı.M.A.C yetkilileri, 'sevimli, masum ama gizemli' dedikleri, yılların popüler kültür fenomeninin bu yeni halini Shirley Temple'dan çok Angelina Jolie'ye benzetiyor. Bu nedenle koleksiyonda alışılmış pembenin yanı sıra siyah, gri ve beyaz da kullanılmış. Hello Kitty, Japonya'da 1970'li yıllarda başlayan ve 'kawai' olarak adlandırılan 'şirinlik trendinin' en önemli dinamosuydu. M.A.C koleksiyonunda ise daha uçlarda, biraz punk ve belki de gotik denebilecek bir kedi çıktı ortaya.Koleksiyon Hello Kitty'nin özellikleri göz önünde bulundurularak hazırlanmış."Ağzı olmadığı için gözlerine yoğunlaşmak gerekiyordu.Özellikle kirpikleri çok önemliydi. Bu yüzden de farlara ve maskaralara ağırlık verdik," diyor M.A.C yetkilileri; "Pembeyi de çok kullandık ama daha yetişkin bir tonunu, fuşyayı tercih ettik. Hello Kitty'nin tırnakları da çok önemli tabii. Ojeleri de ona uygun olduğunu düşündüğümüz renklerden seçtik."Hello Kitty bugüne kadar milyonlarca üründe kullanıldı. Sahibi Sanrio'nun yanı sıra, kişisel Hello Kitty üreticileri de oldu. Otomobiller, otobüsler, ev aletleri, kıyafetler, gıda malzemeleri, teknolojik aletler, dekorasyon ürünleri, mücevherler ve hatta silahları bile yapıldı. Kedinin bu geniş dünyasını, www.kittyhell.com adresinde görebilirsiniz.Mart ayı boyunca Türkiye'deki M.A.C mağazalarında da satışa çıkacak Hello Kitty koleksiyonu, makyaj malzemeleri ve aksesuarlardan oluşuyor. Hello Kitty Couture, Swarovski meraklılarını tatmin edecek bir seri. Swarovski taşlarıyla bezenmiş seride üç pudra ve iki dudak parlatıcısı bulunuyor. Dudak parlatıcıları, rujlar, farlar, pigmentler, maskaralar, allıklar, ojeler ve eyeliner'lar, renklerini kedinin hayat tarzı kadar ilkbahar-yaz defilelerinden de alıyor. Sezonun olmazsa olmazı pembe, baskın bir renk. Morlar, fuşyalar, turkuvazlar da serinin öne çıkan renklerinden. Hello Kitty koleksiyonunda, makyaja çok düşkün olmayanlar ve çocuklar da düşünülmüş. Çantalar, kedi şeklinde aynalar, anahtarlıklar, bilezikler ve oyuncaklar, kedinin hayranlarını hayal kırıklığına uğratmayacak. Makyaj malzemelerinin fiyatları 25 ila 45 TL arasında değişiyor.