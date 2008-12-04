Bu kedi 100 yaşını devirdi!

İngiltere'de yaşayan Mischief adlı şanslı kedi hiçbir sıkıntı yaşamadan kedi yılına göre 100 yaşını devirdi. Mischief adlı erkek kedi hiç bir sıkıntı yaşamadan 27 yaşına kadar gelebilme başarısını gösterdi. İngiltere'de yaşayan ülkenin en yaşlı kedisi için Guinness editörleri de bilinen daha yaşlı bir kedi olmadığını açıkladı.



Şanslı siyah kedi için sahibi Donna Thorne (33) "kedi yılına göre 100 yaşını geçti. Hayretverici bir biçimde yoluna devam ediyor" diye konuşuyor.



Kocası Chris'in 1981 yılında evlat edindiği Mischief ailenin ayrılmaz bir parçası haline gelmiş. Daha fazla uyuyan ve daha yavaş hareket eden şanslı kedinin sağlığı ile ilgili bir problemi ise yok.







