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Yaşam

Bu kazadan sağ olarak çıktı

Sürücü, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı

15 Nisan 2017 18:54

Ankara'nın Kahramankazan İlçesi'nde,  Zafer Ç.'nin aşırı hız yaptığı otomobil park halindeki 3 araca çarptı.Kaza sonrası hurdaya dönen otomobilden Zafer Ç. hafif yaralanırken, çarptığı araçlarda maddi hasar meydana geldi.

DHA'nın haberine göre, kaza, Ankaranın Kahramankazan İlçesi Ankara Caddesi üzerinde bugün saat 06.30 sıralarında meydana geldi.

Sürücü Zafer Ç., yönetimindeki 06 JUH 93 plakalı otomobiliyle yol üzerinde park halindeki 06 JMC 43, 06 ZFT 06,  06 VRC 06 plakalı otomobillere çarptı.

Araçlar çarpmayla birlikte yaklaşık 20 metre sürüklendi.

Otomobilinin hava yastıklarının açılması sayesinde sürücü Zafer Ç., kazayı hafif yaralı atlattı.

Zafer Ç., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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