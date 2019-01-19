Bu kaza emniyet kemeri ve ‘çocuk kilidi'nin önemini gözler önüne seriyor

Çin (DHA) - Çin\'de meydana gelen bir trafik kazası, emniyet kemeri ve kapılarda bulunan \'çocuk kilidinin\' aktif edilmesinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Kucağında çocuğu ile jipin arka koltuğunda kemer takmadan oturan ve kapıdaki ‘çocuk kilidini’ aktif hale getirmeyen kadın, jipin viraja hızla girmesi sonrası çocuğu ile beraber yola savruldu. Önce çocuk, ardından ise annesi yola düştü. Çocuk, jipin hemen solundan gelen kamyonun altında kalmaktan adeta ramakla kurtulurken; yola düşen kadını gören kamyon sürücüsü aniden durdu. Ayağa kalkan kadın çocuğuna koşup, onu kucağına aldı.

Yaşanan korku dolu anlar ise otoyolun kamerasınca kaydedildi.