Bu kaset MHP'yi fena saracak!

T24 - MHP’nin üst düzey yöneticisi iki ismin görüntüleri internete düştü. Her iki MHP’li, gizli kamerayla kaydedilen görüntülerde kadınlarla sohbet ediyor ve iki kadınla öpüşüyor. Bir evde çekilen görüntülerde, siyaset, seçimler ve bazı cinsel içerikli konuşmalar yer alıyor.



Görüntülerde, MHP’li yöneticinin emekli bir asker eşiyle samimi görüntüleri de bulunuyor. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Görüntülerin sonunda ise “Düşmanlar halimize gülüyor, bizim içimiz kan ağlıyor. Yazıklar olsun bize başka çıkar yol bırakmayanlara. Yazıklar olsun 400 yıllık ülkümüzü lekeleyenlere, yazıklar olsun rahmetli Başbuğumuzun yüce makamını işgal ederek kirletenlere” denilerek, Bahçeli ve ekibine şöyle sesleniliyor: “Azıcık adamlıktan nasibiniz varsa, azıcık hayanız varsa, azıcık davaya karşı bağlılığınız varsa, sizin yüzünüzden bu kutlu davanın daha fazla rencide olmaması için derhal tepeden tırnağa tüm yönetim istifa edin. Derhal istifa etmediğiniz taktirde bundan sonra olacak gelişmelerin tüm sorumluluğu size aittir.









