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Yaşam

Bu kasabaya taşınana 8 bin lira ödenecek

Teşvik paketi henüz belediye meclisinden onay almasa da Başkan Galliano'nun Facebook hesabına talep yağmaya başladı

08 Mayıs 2017 18:39

İtalya'da nüfus kaybı ile baş başa kalan kasaba çareyi buraya yerleşeceklere para ödemekte buldu.

İtalya'nın kuzeyindeki Bormida kasabası hızla düşen nüfusun önüne geçmek için yeni yerleşimcilere para ödeme kararı aldı 

Nüfusu 400'ün altına inen Bormida'nın tamamen terk edilmiş bir beldeye dönüşmesini engellemek için Belediye Başkanı bir teşvik programı hazırladı. 

Bormida'nın "hayalet kasabaya" dönüşmesini engellemek için, buraya yerleşeceklere 2000 euro (yaklaşık 8 bin TL) ödenmesi planlanıyor. 

Bormida'da belediyeye ait evlerin de büyüklüklerine göre 50-120 euro arası, İtalya standartlarına göre çok düşük olan ücretlerle kiraya verilmesi planlanıyor. 

Bu teşvik paketi henüz belediye meclisinden onay almasa da Başkan Galliano'nun Facebook hesabına talep yağmaya başladı.

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İtalyakasaba8 bin euro

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