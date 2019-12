Bu karikatür Erdoğan'ı kızdırır!

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Denizli'de düzenleyeceği mitinge sayılı saatler kala kentte, MHP il teşkilatının hazırlattığı karikatür, görenleri şaşırttı. Karikatürde Başbakan Erdoğan, Denizli Belediye Başkanı AKP'li Nihat Zeybekci'ye `Yahu Nihat dostum, 15'inci kezdir gelip üzerlerinden geçiyorum. Hala ayakta kalanlar var' diyor, Zeybekci de Erdoğan'a, `Şu kaçanları da sandığa varmadan yakalayalım da kalanları sonra hallederiz' yanıtını veriyor.



Başbakan Erdoğan'ın mitingi öncesinde Denizli'de sular iyice ısındı. MHP İl Başkanlığı'ndan basın bürolarına geçilen e- postada yer alan karikatür şaşkınlık yarattı. Karikatürde, Denizli'ye 16'ncı kez geleceği hatırlatılan Erdoğan'ın, Belediye Başkanı AKP'li Nihat Zeybekci ile arasında ilginç diyaloglara yer verildi. Başbakan Erdoğan, Zeybekci'ye, `Yahu Nihat dostum, 15'inci kezdir gelip üzerlerinden geçiyorum. Hala ayakta kalanlar var' diye seslenirken, Zeybekci de Erdoğan'a `Şu kaçanları da sandığa varmadan yakalayalım da kalanları sonra hallederiz' yanıtı veriyor.



Bir açıklama yapan MHP İl Başkanı Ferudun Ünal ise Başbakan Erdoğan'ın Denizli'ye gelişini eleştirdi. ``Sayın Başbakan 16'ncı kez Denizli'ye gelecek. Bu gelişinde bakalım nereler satılacak, kaç kişi işsiz kalacak? Belki kendisi de ayakta kalanları görünce çok şaşıracak'' diyen Ünal, şöyle devam etti:



``Denizli'de kriz yeni başlamadı. 2002 yılında başladı. Başbakan her geldiğinde iş dünyası raporlarla karşısına çıktı sorunları aktardı. Ancak söylenenler bir kulaktan girdi diğer kulaktan çıktı. Bu fabrikalar kapanmaya yeni başlamadı. Uşak'a Afyon'a teşvik vererek, Denizli kelimenin tam anlamıyla kaderine terk edildi. Son 7 yılın bir bilançosunu önümüze aldığımızda Denizli halkının sabrının denendiğini görüyoruz.''



MHP'li Ünal, Denizli'nin hemen her uygulamada pilot il olarak belirlendiğini, ancak bir fayda sağlayamadığını savunurken, şunları söyledi:



``Her uygulamada pilot il olduk ama bir türlü uçamadık. Karayolları yapması gereken kavşaklar Denizli halkına yüklendi. Emlak vergisi tarihinde görülmemiş bir şekilde artırılarak, vatandaşa zulüm üstüne zulüm ettiler. Suya zam üstüne zam yaptılar. Denizli'nin kaynakları hep dışarı aktarıldı. Otobüs firması kimin hepimiz biliyoruz. Denizlili sanayici fabrikasını kapatırken, işçi işten çıkartılırken, esnaf siftah yapmadan haftalar geçirirken, her gün kepenkler kapanırken `Hamdolsun teğet geçti' diyecek kadar bu halktan uzak olduklarını kanıtladılar. 7 yıl içerisinde aşevleri kuruldu, kömürler dağıtıldı. İnsanlar yoksullaştırılarak, bir tabak makarnaya muhtaç bırakıldı. Başbakanın arkadaşı Nihat Zeybekci, Belediye Başkanı seçildikten sonra belediye bir şirket vatandaş ise borçlu müşteri oldu. Minibüsçüler trafik zabıtalarının avı, servisçiler korsanların hedefi, otobüs şirketi okul servisi oldu. Caddeleri milyonlarca liralık çiçek dikilirken su parasını ödeyemeyen vatandaşa icra gitti. Denizli tam bir yangın yeri. 16. kez geliyor sayın başbakan bakalım şaşıracak mı? Ayakta kalan üç beş esnafı görünce arkadaşına hesap mı soracak? İşte Denizli'nin gerçeği bu karikatürde yansıtılmış durumda.''