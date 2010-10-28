Bu kareler Tarkan'ın objektifinden çıktı

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arkan, fotoğraflarıyla National Geographic’te. Bir doğa aktivisti olan ve beş yıldır doğa fotoğrafları çeken ünlü sanatçının fotoğraflarına ilk kez Tarkan Tevetoğlu imzasıyla, derginin Foto Haber sayfalarında yer verildi.National Geographic Channel’da Kasım ayında yayınlanacak “Büyük Göçler” belgeselini seslendirdirdikten sonra NG editör, programcı ve fotoğrafçılarıyla birlikte, belgeselin çekildiği bölgeye giden Tarkan, derginin Kasım sayısında kendisiyle yapılan röportajda “Afrika çocukluk hayalimdi” diyor ve ekliyor: “Çocukluğumu hayvan oyuncaklarıyla oynayarak geçirdim. Halının üzerinde onlarla küçük bir Afrika yaratıp, bir gün oraya gitme hayalleri kurardım. Yıllarca gitmeyi planladım ama hayatın yoğun temposu bunun gerçekleşmesini erteledi. National Geographic Büyük Göçler Projesi dahilinde Afrika’ya davet edilişim güzel bir sürpriz oldu. Dünyanın her yerinden gelen National Geographic editörleri, programcıları ve fotoğrafçılarıyla birlikte unutulmaz günler geçirdim” diyor.Kenya seyahati ve fotoğraf tutkusuyla ilgili NG Türkiye’nin sorularını yanıtlayan Tarkan, Kenya’da hayal ettiğinden çok daha fazlasını bulduğunu söylüyor. “Hayvanları kendi habitatlarında özgür ve doğal halleriyle görmek büyüleyiciydi” diyen ünlü sanatçı, insan nüfusunun hızla artısşıyla birlikte bu hayvanların yaşam alanlarının gün geçtikçe daralıyor olmasından rahatsızlık duyduğunu belirtiyor.Seyahati süresince sürekli fotoğraf çektiğini anlatan Tarkan, zaman zaman fotoğraf makinesini bırakıp anın tadını çıkarmayı da ihmal etmemiş. Kendisini bir çevreciden çok doğa aktivisti olarak tanımlayan Tarkan, “Ülkesini seven biri olarak tarihi ve kültürel alanlarımızın koruma altına alınması için de gayret içersindeyim” diyor.