"Bu kararı bir Kürt’e okuttukları için mutlu olun; tarih sizi affetmeyecek, çocuklarınız bile utanacak!"

TBMM Genel Kurulu’nda HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın kesinleşen mahkeme kararı gerekçesiyle milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresinin okutulması sert konuşmalar eşliğinde yapıldı.

CHP, kararın dönem sırasına bırakılması konusunda görüş bildirirken, oturumu yöneten AKP Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın “Biz Meclisi yönetirken de Meclis çalışmalarımızda da Anayasa ve İç Tüzük'ü esas almak durumundayız. Dolayısıyla Anayasa ve İç Tüzük'ün gereklerini yerine getirmek durumundayız” deyince tartışma yaşandı.

Tezkere HDP'lilerin sıra kapaklarına protestosuyla okununca, HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, oturum başkanı Ahmet Aydın'a, "Size, bir Kürt'e okuttukları için ayrıca mutlu olun! Tarih sizi affetmeyecek, çocukların bile senden utanacak sonunda" dedi.

Tutanaklara yansıyan konuşmalar şöyle:

BAŞKAN - …Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın kesin hüküm giydiğine dair kesinleşen mahkeme kararı hakkında bir tezkeresi vardır, okutup bilgilerinize sunuyorum:

"4/5/2017

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına…"

MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) - Bu ayıp sana yeter, bu ayıp!

AYŞE ACAR BAŞARAN (Batman) - Gelip, izlesinler…

(HDP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler)

"Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek suçundan…"

(HDP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler)

MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) - Bu ayıp size yeter!

LEYLA BİRLİK (Şırnak) - Nerede AK PARTİ Grubu?

(HDP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler)

MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) - Bunun altında kalacaksınız!

AHMET YILDIRIM (Muş) - Sayın Başkan… Sayın Başkan…

BAŞKAN - Anayasa'nın 76'ncı maddesi kapsamında milletvekili seçilmeye engel bir suç ve ceza süresine ilişkin olan ve Anayasa'nın 84'üncü maddesinin…

(HDP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler)

AYŞE ACAR BAŞARAN (Batman) - Suç, ceza yok, size muhalefet var, size diz çökmemek var; suç yok.

BAŞKAN - …ikinci fıkrası gereğince bilgiye sunulmuş, kesinleşmiş mahkeme kararı doğrultusunda Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın milletvekilliği düşmüştür.

Bilgilerinize sunulur.

MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) - Utan, utan! Sen niye okuyorsun?

(HDP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, sıralara vurmanın bir anlamı yok, lütfen.

MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) - Vuracağız.

(HDP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler)

BAŞKAN - Adana'nın Aladağ ilçesinde…

AHMET YILDIRIM (Muş) - Sayın Başkan…

BAŞKAN - Söz talebiniz var mı sizin?

AHMET YILDIRIM (Muş) - Evet, var.

BAŞKAN - Tamam, buyurun.

Sıralara vurmayalım, 60'a göre söz talebiniz varsa buyurun.

AHMET YILDIRIM (Muş) - Sayın Başkan, okuduğunuz o hukuk garabeti olan kararın bir kısa öyküsünü söyleyeyim. 18 Mayıs 2011, suça konu söz: "Artık canlar ölmesin, özgürlük yeşersin." Davayı açan savcı: Ahmet Karaca; MİT tırlarını durduran ve bugün 302'den yargılanan savcı. Kararı alan mahkeme, üçü de ihraç. İktidarın arkasına sığınmış olduğu hukuk bu hukuk.

MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) - Beraber yol yürüdükleriniz.

AHMET YILDIRIM (Muş) - Tamamı iktidar tarafından terörist olarak nitelendirilen, savcıların ve hâkimlerin arkasına sığınmış bir iktidar gerçekliği ve Başbakanlık tezkeresiyle karşı karşıyayız. Bu utancın bu iktidara yeteceğini düşünüyoruz. İktidar, halkın seçtiği, halkın iradesini, bu şekilde müdahaleyle, siyasi kararla kaldıran bir noktaya düşmüştür. Tamamı teröristlerin almış olduğu kararların arkasına sığınan ve teröristlerden medet uman bir iktidar. İşte Başbakanlık tezkeresi bu.

Ahmet Karaca iyi bir savcıydı da MİT tırlarında niye iyi bir savcı değildi? 302'den müebbetle yargılanıyor. Ahmet Karaca'nın -ısrarla tekrar edeceğiz- iktidar tarafından terörist kabul edilen bir savcının hazırlamış olduğu iddianame ve iktidarın KHK'sıyla ihraç edilmiş 3 hâkimin almış olduğu kararın arkasına, terörizmin arkasına sığınmış bir siyasi iktidara halkın iradesine bu kadar müdahale etme utancı yeter diyoruz, teşekkürler.

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz.

(HDP milletvekillerinin Genel Kurul salonunu terk etmesi)

AYŞE ACAR BAŞARAN (Batman) - Size, bir Kürt'e okuttukları için ayrıca mutlu olun! Tarih sizi affetmeyecek, çocukların bile senden utanacak sonunda!

MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) - Bu utanç sana yeter, sana yeter! Bedel ödeyeceksiniz!

BAŞKAN - Herkes yaptığının karşılığını görür arkadaşlar, kusura bakmayın.

MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) - Evet, evet, bedel ödeyeceksiniz!

AYŞE ACAR BAŞARAN (Batman) - Aynen öyle! Boşuna kendilerine yaranmaya çalışma! Nihayetinde sen de bir Kürt'sün!