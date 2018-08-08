Bu kamyonla 6 ülke, 14 şehir gezdi 20 bin yabancıya Türk kahvesi ikram etti

Hürriyet Ayşe Arman, Gezici Türk Kahvesi Kamyonu’yla dünyayı dolaşan Gizem Şalcıgil'i köşesine taşıdı. Arman, "500 yıllık bir Türk markası olan Türk kahvesini yaygınlaştırmak ve daha çok insana tanıtabilmek için 2012’den beri Gezici Türk Kahvesi Kamyonu’yla dünyayı dolaşıyor" diye yazdı.

"13 yıldır Washington’da yaşıyor ve ülkemizin markalaşma sürecine katkıda bulunmak için “kültürel diplomasi” yapıyor" diyen Arman, "Düşünün, bugüne kadar 6 ülke, 14 şehir gezdi o sempatik kamyonuyla!" dedi.

Arman şöyle devam etti:

"2012’de Amerika’da, 2013’de Hollanda, Belçika ve Fransa’da, 2015’de de Kanada’da 20 binden fazla kişiye Türk kahvesi ikram etti ve zengin kahve kültürümüzü tanıtmaya gayret etti.

Projesi ABD Temsilciler Meclisi’nde bir dostluk projesi olarak onurlandırıldı, yurtiçi ve yurtdışında birçok ödüle layık görüldü. Bundan sonraki destinasyon da Kültür Bakanlığı’nın desteğiyle, Kasım ayında Londra..."

Gizem Şalcıgil kimdir?

- Bilkent Üniversitesi Bankacılık Finans mezunu. Yüksek lisansını küresel pazarlama ve iletişim üzerine Boston Emerson Koleji’nde yaptı. İş alanı aslında halkla ilişkiler ama yaklaşık son 10 senedir ülke markalaştırma ve kültürel diplomasisi alanında uzmanlaştı.