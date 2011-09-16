Bu kafayla şiddet bitmez!

T24 -







Şiddet yasası üç ayda tamam





Radikal gazetesinde yer alan habere göre, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nca (HSYK) organize edilen ‘yargının hızlandırılması ve sorunların tespit edilmesi’ amacıyla yapılan toplantılarda hâkim ve savcılar ilginç ve tartışmalı önerilerde bulundu. Öneriler arasında tecavüze uğrayan kadının tecavüzcüsüyle evlenmesi halinde davanın düşürülüp işgücünün azaltılması da yer alıyor.Toplantılara katılan hâkim ve savcılardan gelen öneriler ‘Yargıda Durum Analizi’ isimli raporda toplandı. Söz konusu öneriler HSYK tarafından öncelik sıralamasına göre, Adalet Bakanlığı ve ilgili kurumlara iletilecek. Radikal’in ulaştığı rapor taslağında yer alan bazı öneriler kamuoyunda tartışma yaratacak türden.‘HSYK’nın başkanı sembolik olarak cumhurbaşkanı olmalı’, ‘Bazı kurumlardaki döner sermaye verilmesi gibi imkânlar tanınmalı’, ‘Protokoller yapılarak hâkim - savcıların buralarda ücretsiz muayene edilmesi sağlanmalı’, ‘Hâkim - savcıların belli aralıklarla psikolojik destek alması sağlanmalı’, ‘Cüppeler yeniden tasarlanmalı’ gibi talep ve önerilerin yer aldığı raporda, kadına yönelik şiddetle ilgili tartışılacak fikirler de yer aldı. O önerilerden bazıları şöyle: “Adli Tıp’tan cinsel suçlarla ilgili daha hızlı rapor alabilmek için ‘beden ve ruh sağlığının bozulup bozulmadığı’ araştırması yerine sadece ‘beden sağlığının bozulup bozulmadığı’ araştırılmalı.15 yaşından küçüklere karşı rızaen cinsel ilişki suçlarının ceza miktarları düşürülmeli, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 434. maddesindeki uygulama yeniden hayata geçirilmeli” denildi.(Yürürlükten kaldırılan bu madde kaçırılan veya alıkonulan kadının evlenmesi halinde koca hakkındaki cezanın 5 yıl ertelenmesini öngörüyor. Ayrıca söz konusu madde mağdurun tecavüzcüsüyle evlenme maddesi olarak yoğun şekilde tartışılmıştı.)Gaziantep’te bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, kadına yönelik şiddete karşı önlemlerin yer aldığı düzenlemelerin TBMM açıldıktan sonra, üç ay içinde tamamlanacağını söyledi. Yasalar içinde çocuk istismarına yönelik tedbirleri içeren kanun da yer alıyor.Bu arada Şahin’in gündeme getirdiği ‘elektronik kelepçeyle’ ilgili olarak da TBMM Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nce rapor hazırlandı. Raporda “Her ne kadar kısıtlama kararları sonrası yaşanan saldırı hatta cinayet vakalarını tamamen ortadan kaldırmasa da elektronik takibin, mağdurun psikolojik bakımdan rahatlaması, kısıtlama emrinin kuvvetlenmesi ve saldırganın caydırılmasına katkıda bulunması adına faydalı sonuçlar doğuracağı öngörülmektedir” denildi.