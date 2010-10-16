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Yaşam

Bu kadınlar trafik canavarı avcıları...

İzmir'de kavşak ve yol kenarlarında ellerindeki telsizle konuşan kadınlar yoldan geçen şoförlerin dikkatini çekiyor.

16 Ekim 2010 03:00

T24 - İzmir'de kavşak ve yol kenarlarında ellerindeki telsizle konuşan kadınlar yoldan geçen şoförlerin dikkatini çekiyor. İzmir Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından kurulan özel tim, trafik kazalarını önlemek amacıyla 4'ü kadın 15 kişiden oluşan bir ekip hazırladı.


İzmir’de maddi hasarlı trafik kazalarına daha çok direksiyon başında cep telefonuyla konuşan sürücülerin neden olduğu ortaya çıkınca Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü yetkilileri harekete geçti ve yeni bir uygulamayı devreye soktu.

Cep telefonu kullanan sürücülerin yarı sıra kural ihlali yapanların da belirlenebilmesi için 4’ü kadın 15 kişiden oluşan bir ‘sivil trafik polisi timi’ kuruldu. En önemli görev ise kadın polislere verildi.

Araç yoğunluğunun fazla olduğu merkezi yerlerin denetimini üstlenen kadın polisler günlük kıyafetlerle görev yerlerine geliyor, hatalı davranan sürücüleri belirliyor ve onları kıyafetlerinin içine kamufle ettikleri telsizlerle ekiplere bildiriyor.

Bu uygulamayla özellikle cep telefonuyla konuşma ve kırmızı ışık ihlallerinin önüne geçileceğine inanan emniyet yetkilileri, sürücülerin resmi ekipleri gözetlemek yerine, kurallara uymaları gerektiğini söylüyor.

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