Bu kadınlar ikiz!

Biri düz, kızıl saçlı ve mavi gözlü diğeri ise siyah kıvırcık saçlara ve bronz tene sahip iki genç kız. Ama bunu ilginç kılan bu genç kızların ikiz kardeş olması. İskoçya’nın Glasgow kentinde yaşayan 18 yaşındaki Lucy ve Maria Aylmer, ikiz olmalarına rağmen birbirlerinden oldukça farklı görünüyor. Anneleri Jamaikalı babaları ise İskoç olan kızlardan Lucy, kızıl saçları ve beyaz teni ile aynı babasına benziyor. İkiz kardeşi Maria ise oldukça koyu teni ve simsiyah kıvırcık saçları ile çok daha farklı bir görünüm sergiliyor.

Hürriyet'ten Birce Bora'nın haberine göre, ikizlerin annesi Donna, 1997 yılında ikiz kızları doğduğunda büyük bir şaşkınlık yaşadığını ve “Çocuklarından birinin beyaz diğerinin ise siyah olduğuna uzun süre inanamadığını” söyledi. İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan anne “Çocuklarımı bana getiren ebenin gördükleri karşısında nutku tutulmuştu” dedi.

Lucy ve Maria’nın George (23), Chynna (22) ve Jordan (21) adlarında üç kardeşinin daha olduğu ancak onların tamamının ten ve saç renklerinin Lucy’den daha koyu ancak Marida’dan daha açık olduğu belirtildi.